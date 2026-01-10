Virada da Alemanha e nova goleada do México: o oitavo dia da Kings World Cup

Neste sábado (10), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), foi o palco de cinco jogos da terceira rodada da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. O destaque ficou para a virada da Alemanha sobre o Japão por 5 a 4, que encaminhou a classificação, e a nova goleada do México – que já havia goleado a Índia por 18 a 2, na última quinta-feira (8) – em cima da Indonésia, com o placar de 14 a 2.

Ao longo da tarde, houve jogos dos grupos B, C, D – no qual o Brasil faz parte – e E. Alemanha e Japão abriram o dia, às 14h, pelo grupo B. México e Japão, do grupo E, entraram em quadra às 15h. Na sequência, França e Polônia, pelo grupo C, às 16h; Argentina e Estados Unidos, também pelo grupo B, às 17h; e Espanha e Catar, pelo grupo D, às 18h, fecharam o dia de competição.

Alemanha 5 x 4 Japão

A seleção japonesa começou o jogo com mais ímpeto, mas o goleiro da Alemanha fez a parte dele. Seguindo o ditado de "quem não faz, leva", Senocak e Imsak marcaram nas duas primeiras jogadas ofensivas alemãs. No final da primeira etapa, no período de "gol dobro", Tanabe fez a partida ir empatada no intervalo.

No segundo tempo, o Japão teve a chance de passar à frente do placar, mas Kato, no pênalti do presidente, não aproveitou. Logo depois, Hakozaki marcou e fez o Japão assumir a liderança do jogo pela primeira vez. Apreensiva, a Alemanha acionou o pênalti do presidente e o placar voltou a se igualar, com Cekic. No último minuto da partida, os alemães acionaram a carta secreta e ganharam um pênalti, convertido por Salihamidzic, deixando a Alemanha com vantagem para o matchball.

Nele, o Japão empatou com um gol chorado de Matsumori, 4 a 4. No entanto, novamente Cekic marcou, em bela cavadinha, e a Alemanha venceu a segunda partida na competição, se aproximando da classificação para a próxima fase e eliminando o Japão.

Alemanha venceu o Japão de virada na Kings World Cup (Foto: Reprodução X/@_KingsWorld)

México 14 x 2 Indonésia

Os indonésios assustaram com gol logo no início, mas a posição era irregular. Ainda no escalonado, José Askenazi marcou duas vezes e deu o tom do que seria o jogo. Valdéz e Davi Jumbo (no "gol dobro") ampliaram e fizeram o México ir para o intervalo com uma vantagem de 5 a 0.

Na segunda etapa, André Silva e Lara ampliaram para 7 a 0. Finalmente, Indonésia conseguiu marcar pela primeira vez com Permana. O presidente mexicano Escorpión Dorado e Martínez (duas vezes) fizeram, de pênalti, e atingiram a casa da dezena no placar. José Askenazi (duas vezes) e Castillo também fizeram gols antes de Permana descontar novamente para a Indonésia. No matchball, novamente Castillo encerrou a goleada por 14 a 2.

França 9 x 7 Polônia

O escalonado já trouxe emoção, com a França saindo na frente no gol de Guillaume Lesec, no primeiro minuto, o empate da Polônia logo após, com Dawid Linca, e a retomada da vantagem francesa com Moussa Sao, no terceiro minuto. O placar voltou a se igualar com Kucharski, mas Imbula, o presidente Rami (de pênalti) e Goguey aumentaram para a França, com Jaszczak diminuindo no "gol dobro" para encerrar a etapa inicial em 5 a 4.

No segundo tempo, as equipes marcaram de forma alternada até o nono e último gol – sempre com a França à frente do placar. Sano, Lesec (2x) e Moussa Sao definiram a segunda etapa para os franceses, enquanto Bienias, Jaszczak e Zapala tentaram e diminuíram para a Polônia, mas não conseguiram alcançar o empate nem a vitória.

Argentina x Estados Unidos

*em atualização

Espanha x Catar

*em atualização

Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília).

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos.

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos;

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos.

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos.

Final da Copa do Mundo de Kings League