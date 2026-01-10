Conteúdo Especial

Frase bombástica de assessor de Clinton, na década de 1990, me inspira na coluna de hoje!

"É a economia, estúpido!" Assim bradou um assessor de Bill Clinton, em 1992, para a equipe de marqueteiros do ex-presidente que tentava em vão, com conteúdos sociais e educacionais, melhorar os índices de intenção de votos, do esposo da traída Hillary. Aos berros, conseguiu reverter os números, falando mais ao bolso do eleitor americano.

Ao substituir "economia" por "esporte", tento desviar olhares incautos e distraídos, para um severo acontecimento esportivo, que deverá sofrer pesado efeito no resultado do primeiro grande evento global que acontece hoje, daqui a menos de 2 horas, em Tallahassee (EUA).

Explico melhor:

Neste momento, o mundo atravessa, turbulento e desconsertado, os primeiros (e desafinados) acordes da Doutrina Trump. Em poucas semanas, após gritar, fazer muxoxo e afirmar que pacificou o mundo em apenas 4 ou 5 telefonemas, invade a combalida Venezuela, se apodera da maior reserva de petróleo do mundo, rosna pra Colômbia e assedia moralmente (nisso o alaranjado é imbatível!) a Groelândia. E. sem descanso, olha para os lados e descobre a chance de mostrar poder, investindo contra um evento esportivo Global, o Campeonato Mundial de Cross Country, em seu quintal.

A cena deve ter sido algo assim:

Mr. Doritos grita para seus asseclas: "Que país é o melhor nessa porcaria? Responderão contritos". E em coro, os capangas: "A Etiópia, que foi pódio em todos os mundiais nas últimas 4 décadas, na categoria sub 20!!". "Então, apertem o cerco nos Vistos de Entrada desse bando de "feios"!"

E os tenentes, tementes que são, cortam fundo: 14 vistos negados para a delegação etíope, candidatíssima à mais uma vitória, principalmente na categoria sub 20!

E, a história deste Mundial passa a ser contada pelas mãos sujas de Donald, uma intervenção divina, como deve ter pensado o anti-bardo!

Será que ninguém, alô Sir Sebastian Coe, pensou no quão danosa poderá ser, qualquer intervenção Trumpiana, no ano de 2028? Nos Jogos de Los Angeles! É assim que começam os desastrosos boicotes Olímpicos. Lembrai-vos de Moscou 1980 e Los Angeles de 1984!

Joaquim Cruz conquista a medalha de ouro na prova dos 800 metros em Los Angeles 1984 (Foto: AFP PHOTO)

Para "tornar a América mais forte ainda" nos esportes, ele pode, por questões de segurança e estratégias antiterrorismo, negar visto de entrada no país, a todo e qualquer postulante a medalhas! Ok, exagerei um pouquinho, mas em se tratando de Trump, TUDO é possível, tudo é exagerado! O céu, digo, o inferno é o limite.

Sobre o Mundial...

E, agora, quando falta apenas uma hora para o início do Mundial de Cross Country, um dos 6 grandes eventos globais do atletismo este ano, vamos tentar conversar sobre ele:

Com um cardápio surpreendentemente enxuto, com apenas 1 sessão (que pressa!!), mas trazendo os 500 melhores corredores (meio-fundistas, fundistas, meio maratonistas e maratonistas) do mundo, no momento e nas categorias sub 20 e adulta, para homens e mulheres, poderemos acompanhar, como sempre, provas simplesmente eletrizantes e que, muitas vezes são decididas em cima da linha de chegada. Poderemos ter, como de hábito, domínio de três países, do "Chifre da África":

🔸Quênia: que vem com força máxima nesta edição, trazendo a atual e a novíssima geração, de homens e mulheres, jovens e adultos, que já começam a retomar o protagonismo na pista (nos 5 mil, 10 mil e 3 mil com obstáculos)

🔸Uganda: trazendo o multicampeão mundial de cross-country e plurirecordista mundial Jacob Kiplimo, capitão de uma equipe jovem e promissora. Principalmente nas provas para sub 20!

🔸Etiópia: era a equipe favorita para levar, mais uma vez, o ouro nas Sub20 e "mixed relay", mas com a ausência de seus melhores jovens atletas, lutará pelo pódio individual, o país que já contou com gigantes, como Gebrselassie e Bekele, hoje não pode contar com sua juventude de ouro, por conta da invasão política desastrosa e descabida de Trump e sua tropa!

A transmissão, via cabo, é do SporTV (a partir das 11:45, até as 16h). Vou, como de hábito, acompanhar, mas com o auxílio luxuoso das informações ao vivo do canal da worldathletics.org !

Sem a participação do Brasil

Nesta edição de Mundial, mais uma vez, não teremos a presença de NENHUM atleta brasileiro. O que demonstra falta de compromisso com a busca e desenvolvimento de novos talentos. Já vários países latino-americanos terão representantes no evento. É, como venho repetindo, infelizmente, já fomos melhores nisso!

Saibam que é do chão de terra e gramado que surgem os grandes fundistas na pista. E é das pistas de tartan que nascem os grandes corredores do asfalto (maratonistas). Neste triste momento, nosso atletismo mergulha, no fundo do ostracismo, carentes de meio-fundistas, fundistas e, por consequência, também de maratonistas.

Mas, de teimosos que somos, acompanharemos este Mundial, sonhando com dias melhores, aqui e acolá!

