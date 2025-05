Alcaraz enfrenta algoz de João Fonseca em Roland Garros; onde assistir

O espanhol Carlos Alcaraz volta à quadra do Roland Garros, na França, nesta quarta-feira (28). Ele enfrenta o húngaro Fabian Marozsan, que derrotou e eliminou João Fonseca no Aberto de Roma, na Itália. Na segunda-feira, Alcaraz derrotou Giulio Zeppieri por três sets a zero e parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. A partida será por volta das 8h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Nesta terça-feira, João Fonseca, que igualou feito de Carlos Alcaraz, sempre vale a pena ver de novo. Tal como em janeiro, quando estreou em Grand Slams desbancando o então número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, no Aberto da Austrália, nesta terça-feira (27), o brasileiro voltou a assombrar o mundo do tênis. Os inapeláveis 3 sets a 0 sobre o polonês Hubert Hurkacz tornaram o número 1 do Brasil e 65º do mundo a igualar uma marca do atual campeão do torneio francês. Em 2021, o espanhol tinha a mesma idade do carioca quando estreou em Paris.

Carlos Alcaraz exibe o troféu de Roma (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

Onde assistir Carlos Alcaraz x Fabian Marozsan

📅 Dia: quarta-feira, 28 de maio de 2025;

⏰ Horário: em torno das 8h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)