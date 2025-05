O futuro de Jalen Ramsey em Miami está cada vez mais incerto. Segundo reportagens recentes da imprensa norte-americana, os Dolphins planejam se desfazer do Cornerback All-Pro antes da temporada de 2025, e o Dallas Cowboys aparece como um dos principais interessados em uma eventual troca.

Ramsey tem contrato com os Dolphins até 2028 e carrega uma garantia salarial de US$24,3 milhões em 2025. No entanto, a relação entre Jalen Ramsey e a franquia teria se desgastado, o que levou ambas as partes a considerarem alternativas. O próprio general manager de Miami, Chris Grier, confirmou recentemente que a decisão de explorar negociações foi mútua.

Apesar do interesse, uma eventual troca só deve acontecer após o dia 1º de junho, por questões de manutenção no teto salarial. O repórter norte-americano Adam Schefter, da ESPN, revelou que os Dolphins vêm recebendo mais ligações do que o esperado para tratar sobre uma eventual troca de Jalen Ramsey. Fato que surpreende devido à falta de sequência nas partidas da liga.

Entre os times que monitoram a situação, os Cowboys são um dos mais ativos. A equipe texana está em busca de reforços defensivos após uma decepcionante temporada 2024, na qual terminou com campanha de apenas 7 vitórias e 10 derrotas, ficando fora dos playoffs pela primeira vez desde 2020. A chegada de um jogador como Ramsey seria um ponto positivo para uma defesa que vem incrementando cada vez mais a defesa contra o ataque aéreo.

O técnico Mike McCarthy sabe que precisa reforçar a defesa, especialmente após a saída de Jourdan Lewis para o Jacksonville Jaguars e a lesão de Trevon Diggs, que deve perder parte da pré-temporada após cirurgia. A chegada de Ramsey não apenas traria qualidade imediata à secundária, como também daria tempo para que jovens jogadores como Shavon Revel Jr. — draftado este ano, mas em recuperação de uma cirurgia no joelho — pudessem se desenvolver sem pressão.

Além disso, a presença de Jalen Ramsey ajudaria a conter recebedores de elite da NFC Leste, como A.J. Brown (Eagles), Terry McLaurin (Commanders) e Malik Nabers (Giants).

Cowboys ainda precisam ajustar contas para trazer Jalen Ramsey

Um dos desafios para o Dallas Cowboys será o financeiro. A equipe já trabalha na extensão contratual de Micah Parsons, e a adição do salário pesado de Jalen Ramsey pode complicar a situação. Curiosamente, o agente David Mulugheta, que representa tanto Parsons quanto Ramsey, pode ser um facilitador das negociações.

Outro ponto que pode pesar contra a troca é o interesse em escolhas de Draft, segundo a CBS. Os Cowboys já gastaram escolhas de 2026 e 2027 para adquirir o Wide Receiver George Pickens, ex-Steelers, em uma troca anterior. Para a saída de Ramsey, os Dolphins estariam pedindo pelo menos uma escolha de draft relevante em qualquer negociação pelo defensor.

Paciência estratégica

É possível que o Dallas Cowboys aguarde até o início do Training Camp para avaliar o retorno físico de Diggs e o progresso de Revel antes de fechar qualquer negócio. Por outro lado, os Dolphins preferem negociar Jalen Ramsey o quanto antes — e um acordo antes do início da pré-temporada parece o cenário ideal para Miami.

A novela está só começando, mas uma coisa é certa: Jalen Ramsey, um dos defensores mais respeitados da NFL, deve trocar de uniforme em breve. E os Cowboys, sedentos por uma volta aos playoffs, podem ser o destino ideal.