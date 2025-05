Rafael Nadal narra anúncio de Roland Garros; veja vídeo

Rafael Nadal foi a voz do novo vídeo promocional de Roland Garros, publicado nesta segunda-feira (12) nas redes sociais do torneio. A edição de 2025 será disputada entre os dias 25 de maio e 8 de junho, em Paris, na França.

— Só onde o amor está escrito em maiúsculas. Só o barro onde lutam os campeões. Só o deslize, o poder... Só a resistência até à noite. Só onde o tênis e tudo rimam. Só onde os chapéus cabem em todas as cabeças. Só onde o barro marca a paixão em vermelho. Só onde os rituais deixam um rastro. Só um palco para a coragem e o fogo. Só aqui, onde todos os sonhos se realizam. Só em Roland Garros — narra Nadal no vídeo.

Rafael Nadal e Roland Garros

O último verão europeu marcou uma despedida emocionante de Rafael Nadal em Paris, mas a relação do espanhol com o Grand Slam francês segue firme. Em 2025, Roland Garros prestará uma homenagem especial ao maior campeão da história do torneio.

Segundo a diretora da competição, Amelie Mauresmo, bicampeã de Grand Slam, a cerimônia será realizada na quadra Philippe Chatrier, no dia 25 de maio.

— Rafa fez história em Roland Garros e seus 14 títulos talvez nunca sejam igualados. A cerimônia será um momento para olhar para o futuro e também celebrar quem tanto nos emocionou — declarou.