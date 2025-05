Rival de João Fonseca no Roland Garros vai à final em Genebra

Adversário de João Fonseca na estreia de Roland Garros, o polonês Hubert Hurkacz garantiu a classificação para a final do ATP de Genebra, após vencer o austríaco Sebastian Ofner por 2 sets a 0 nesta sexta-feira (23). A decisão acontece neste sábado (24).

Com o resultado na semifinal, que teve parciais de 6/3 e 6/4, Hurkacz pode enfrentar Novak Djokovic na decisão. O sérvio encara o britânico Cameron Norrie, ex-top 10, ainda nesta sexta-feira (23), pela vaga na final, em busca do centésimo título como profissional.

Hurkacz foi semifinalista em Wimbledon

Atual 31º do ranking mundial, Hubert Hukacz soma oito títulos na carreira, um deles conquistado no saibro, e foi semifinalista de Wimbledon em 2021. Nesta temporada, ele soma duas vitórias contra tenistas do top 10: nas quartas de final do ATP de Genebra, eliminou o americano Taylor Fritz (4º), e em fevereiro, nas quartas de Roterdam, superou o russo Andrey Rublev (9º).

Em Roland Garros, o melhor resultado do polonês foi chegar às oitavas de final, fase que disputou duas vezes. No ano passado, perdeu para o búlgaro Grigor Dimitrov, e em 2022, foi eliminado pelo norueguês Casper Ruud.

João Fonseca disputará Roland Garros pela primeira vez (Foto: Divulgação)

Estreia em Roland Garros

O grand slam francês começa neste domingo (25), e João Fonseca fará sua primeira participação em Roland Garros aos 18 anos. O brasileiro fez sua estreia em grand slams em janeiro deste ano, quando derrotou o russo Andrey Rublev, pelo Aberto da Austrália.

Além de João Fonseca, o Brasil será representado, na chave masculina de simples em Roland Garros, por Thiago Monteiro (130º), que estreia contra o tcheco VIt Kopriva (85º), em duelo inédito.