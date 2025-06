Orlando Luz vence duelo brasileiro e vai às quartas em Roland Garros

Em duelo brasileiro neste domingo, melhor para Orlando Luz, atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), que se classificou às quartas de final de Roland Garros, o torneio Grand Slam disputado no piso de saibro.

O atleta da equipe catarinense e o croata Ivan Dodig, bicampeão do torneio em 2015 e 2021, superaram a dupla do carioca Fernando Romboli e do australiano John Patrick Smith por 2 sets a 1 com parciais de 4/6 7/6 (7/5) 6/4 após 2h20min de duração na quadra Simmone-Mathieu, a terceira maior do Aberto da França.

Esta é a maior campanha da carreira de Orlando Luz que já garante seu melhor ranking nas duplas. Ele no momento vai indo ao 53º lugar e se fizer semifinal pode entrar até no top 40.

Os próximos rivais da dupla do brasileiro serão os experientes Marcel Granollers, da Espanha, e Horacio Zeballos, da Argentina, cabeças de chave 5.

Orlando e Dodig já derrubaram uma dupla favorita no torneio, superando na segunda rodada os cabeças de chave 3, os germânicos Tim Puetz e Kavin Krawietz, este último duas vezes campeão do Aberto da França.

Orlando Luz em um torneio da ATP (Foto: Divulgação)

