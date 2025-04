Ace do Acioly: Lance! estreia coluna de tênis com Ricardo Acioly

O ex-jogador de tênis Ricardo Acioly, conhecido como Pardal, estreia a coluna "Ace do Acioly" no Lance! nesta sexta-feira (4). A coluna de tênis traz uma visão de quem já praticou o esporte e treinou diversos nomes da modalidade. O primeiro texto já está disponível e fala sobre o início da temporada de saibro. A coluna vai ao ar semanalmente, às sextas-feiras. ➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

— A ideia da coluna é trazer uma visão da minha vivência de anos no circuito, com a visão de treinador, jogador e organizador de torneios. Vou comentar sobre os resultados das competições, mas também trazer coisas diferentes sobre o momento dos jogadores e quem está por trás deles. Vou falar sobre o que tem de peculiar em cada torneio e trazer temas que não são tão abordados. É abordar um pouco de tudo com o meu insight — declara Ricardo Acioly.

Ricardo Acioly é um dos principais nomes do tênis (Foto: Arquivo pessoal)

O bom tempo do tênis brasileiro também será tema da coluna. Pupilo do Brasil no tênis, João Fonseca, atual número 59 no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP), está indo longe na carreira e chama atenção dos fãs do esporte.

— Vou falar também dos brasileiros, como o João Fonseca, que é um atleta de atenção para o Brasil todo agora. Ele vai chegar ao top do ranking a qualquer momento. Irei falar da Bia Haddad, sobre o momento que ela está passando — afirma o ex-tenista.

João Fonseca durante partida de tênis (foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Conheça Ricardo "Pardal" Acioly

Ricardo Acioly é ex-jogador profissional de tênis, atualmente, é treinador, dirigente esportivo e comentarista. Ele participou de duas Olimpíadas e treinou nomes como Fernando Meligeni e Marcelo Rios, além de ter sido capitão da Copa Davis do Brasil. Acioly é uma das vozes mais respeitadas do tênis mundial.

Agora, Acioly compartilha sua visão afiada e autêntica na coluna "Ace do Acioly", todas às sextas-feiras, no Lance!