Número 203 do mundo nas duplas, o búlgaro Alexander Donski acabou desclassificado do Challenger de Barletta, na Itália, após acertar uma bolada na cabeça do rival. a partida precisou ser paralisada para o atendimento ao italiano Simone Agostini (366º) .

Jogando ao lado do indiano Siddhant Banthia (205º), Donski perdia a partida por 6/2 e 4/4, quando aconteceu a bolada. Momentos antes, o tenista búlgaro já havia sido punido com uma advertência por "abuso de equipamento", que é quando o atleta quebra ou atira qualquer objeto de jogo em quadra.

Veja o vídeo da bolada

Após a bolada de Donski em Agostini, o árbitro de cadeira da partida, o italiano Sascha Proietti, pediu que o fisioterapeuta da ATP atendesse ao jogador local, que estava sentindo dor sentado ao lado do parceiro Gianluca Cadenasso, também italiano.

Com a chegada do profissional de saúde em quadra e o atendimento feito, Proietti optou por punir Donski com a desclassificação do torneio. Eliminando assim a dupla nas quartas de final.

Curiosamente, na fase seguinte, os italianos, convidados da organização, perderam por 2 games a 0 e desistência para o português Tiago Pereira (240º) e holandês Mats Hermans (233º). Na final, o lusitano e o tenista da Holanda vão medir forças com o peruano Alexander Merino (175º) e o alemão Christoph Negritu (176º).

Adolescente tcheco chega à primeira semi de Challenger

Na chave de simples no Challenger italiano, a sensação é um tcheco de 17 anos, que alcançou, pela primeira vez na carreira, a semifinal de um torneio desse nível (vídeo abaixo). Seu nome é Maxim Mrva (758º), que enfrenta o ucraniano Vitaliy Sachko por uma vaga na decisão.

O outro finalista sai do embate entre o tcheco Dalibor Svrcina (154º) e o francês Valentin Royer (116º).