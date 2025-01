Abu Dhabi sediará as finais da Euroliga de Basquete 2025

As finais da Euroliga de Basquete 2024-25 será disputada na Etihad Arena, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, em maio. Os organizadores da maior liga de clubes de basquete da Europa anunciaram, nesta terça-feira (27), o acordo que fizeram com Departamento de Turismo Cultural de Abu Dhabi para mandar os últimos jogos da competição no país árabe.

Segundo o jornal espanhol "El Pais", Abu Dhabi desembolsou a quantia de 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 146 milhões) para sediar a 25ª finais da Euroliga, em maio. Pela quarta vez na história, o "Final Four" da maior liga de clubes de basquete da Europa não será disputada no Velho Continente, já que Tel Aviv, em Israel, sediou o evento três vezes, em 1972, 1994 e 2004.

A arena escolhida para sediar as semifinais, disputa de terceiro lugar e final foi a Etihad Arena, com capacidade para 12 mil pessoas, que tem ganhado fama nos últimos anos após sediar diversos cards numerados do UFC e até partidas da NBA.

"Gostaria de agradecer à cidade de Abu Dhabi por demonstrar sua confiança no basquete da EuroLeague", disse o presidente da EuroLeague, Dejan Bodiroga, em um comunicado.

Panathinaikos, da Grécia, é o atual campeão da Euroliga de Basquete (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Na última temporada, a Uber Arena, em Berlim, sediou as grandes finais da Euroliga de Basquete. Na decisão, o Panathinaikos, da Grécia, derrotou o Real Madrid por 95 a 80 para se sagrar campeão pela sétima vez do torneio. Em 2024-25, o Olympiacos lidera, na frente do Fenerbahce, Monaco e dos atuais campeões.