Rebeca Andrade quer se aventurar em outros esportes: ‘Barbie profissões’

Em entrevista ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do país, revelou que deseja se aventurar em dois novos esportes: tênis e “altinha” — uma modalidade derivada do futebol, geralmente praticada na praia, que consiste em não deixar a bola cair, passando-a entre os participantes.

— Eu estou muito Barbie profissões. Quero começar a fazer aula de tênis, quero fazer altinha, sou péssima com qualquer esporte que tenha bola, mas eu quero aprender. E tendo um pouco mais de tempo, acho que posso viver essas coisas também porque são coisas que eu gosto de fazer, eu relaxo — afirmou Rebeca Andrade.

Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

A ginasta afirmou que gosta de praticar outros hobbies, como cantar, dançar, ir à praia, fazer trilha.

— Então, assim como estar aqui dentro do ginásio é importante, acho que fazer coisas no lado pessoal também é muito bom porque deixa a gente feliz, assim vou estar uma Rebeca melhor, uma atleta melhor. Gosto muito de cantar, de dançar, de ir à praia, fazer trilha… Quero viver outras coisas também — finalizou Rebeca.

Rebeca Andrade viveu ano mágico na ginástica artística em 2024

A medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro completa um ano mágico em 2024. Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas, sendo uma delas o ouro no salto. Com o grande desempenho, a ginasta se isolou como a brasileira com mais medalhas olímpicas na história.