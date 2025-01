Mohamed Dabone, de 13 anos e impressionantes 2,10 m , vem atraindo os holofotes no basquete de base da Espanha. Nascido em Burkina Faso, o jogador se destaca nas categorias de base do Barcelona não apenas pela estatura, mas também pela habilidade, talento e coordenação em quadra.

O burquinense já é comparado a Victor Wembanyama, estrela do San Antonio Spurs, que possui 2,21 m de altura. Curiosamente, na mesma idade de Dabone, Wembanyama media 1,78 m, 32 cm a menos que o jovem africano.

Dabone começou a ganhar destaque no final de 2022, aos 12 anos, nos torneios espanhóis da Euroliga Sub-18. Seu desempenho impressionante o transformou em um dos prospectos mais promissores para o Draft da NBA de 2030, ano em que se tornará elegível para ingressar na liga norte-americana.

Mohamed Dabone dividiu os holofotes com Joaquim Boumtje Boumtje, colega de equipe de 14 anos e 2,29 m de altura, eleito o melhor jogador do da Euroliga Sub-19. No entanto, foi o burquinense quem chamou a atenção da imprensa esportiva internacional, graças ao seu potencial e desempenho consistente.

Mohamed Dabone em quadra (Foto: EuroLeague Basketball)

O burquinense já acumula conquistas individuais notáveis. Mohamed Dabone foi eleito MVP da ACB Mini Cup, onde registrou 22 pontos e 26 rebotes em uma partida contra o Real Madrid. Além disso, no Torneio Internacional de Basquete Sub-16 da Villa de La Orotava, ele marcou 31 pontos e capturou 19 rebotes contra o mesmo adversário.

Na Euroliga Sub-18, o jovem mantém médias sólidas de 11,3 pontos e 5,3 rebotes por jogo. Seu destaque nas categorias mais jovens é evidente. Na última segunda-feira (27), Mohamed Dabone liderou o Barcelona na final do torneio Sub-16 de Sant Vicenç de Montalt, em Barcelona, contra o Real Madrid. Na partida, ele anotou 20 pontos, 12 rebotes e quatro tocos. O futuro promete grandes conquistas para esse jovem talento de Burkina Faso.