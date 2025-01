Jake e Logan Paul anunciam luta de boxe entre eles; saiba detalhes

Nesta terça-feira, (27), os irmãos Jake e Logan Paul oficializaram que irão se enfrentar em uma luta de boxe, no dia 27 de março de 2025. Famosos pela relevância nas redes sociais, os Pauls vem se popularizando nos esportes, onde Jake luta boxe contra ex-campeões mundiais e Logan alterna entre o pro-wrestling e o pugilismo. O combate terá transmissão exclusiva da Max.

Após derrotar Mike Tyson, em novembro de 2024, muitos especularam quem seria o próximo desafiante de Jake Paul. Apesar de ter desafiado Canelo Álvarez no ringue pós-luta contra Tyson, o combate não foi para frente. Agora Jake irá encarar Logan, que tem carreira pequena no boxe e promissora no pro-wrestling, onde atua pela WWE.

Jake tem carreira sólida no boxe, além da luta contra Mike Tyson, Paul já enfrentou lutadores como o ex-campeão do UFC Nate Diaz e Mike Perry. Sua única derrota foi para Tommy Fury, um boxeador profissional. Apesar das críticas sobre o nível de suas lutas, o astro da internet segue investindo na carreira de boxeador.

No boxe, Logan Paul tem combates de menores expressão que o irmão, onde enfrentou Floyd Mayweather Jr. em uma exibição marcada por clinches e perdeu um combate oficial para o influenciador KSI, além de ter derrotado Dillon Danis, lutador de MMA, em 2023. A grande carreira de Logan nos esportes é na WWE, empresa onde tem grande destaque e é um dos principais nomes para a WrestleMania 41, que ocorrerá quase um mês depois da luta entre os irmãos.

Antes de oficializar a luta contra Jake, Logan Paul teve negociações para lutar com Conor McGregor para um combate em Mumbai, na Índia, que teria um valor estimado de 250 milhões de dólares. Porém, o duelo foi cancelado após o UFC barrar a ida do irlandês para a luta.

Na WWE, Logan Paul participou de 15 combates, sendo duas pelo título mundial, mas saiu derrotado para Roman Reigns e Cody Rhodes. O influenciador chegou a ter um cinturão pela empresa, o dos Estados Unidos, onde teve um reinado de nove meses. Perto da WrestleMania, Logan é um dos nomes especulados para ter uma luta por um título mundial no maior evento de pro-wrestling do mundo.

🥊 Confira o cartel de Logan Paul e Jake Paul no boxe: