Vitor Belfort sofre concussão e está fora da luta com Wanderlei Silva

O reencontro entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva, que estava prevista para ocorrer no dia 27 de setembro, no Spaten Fight Night, terá que ser adiado. Nesta quinta-feira (4), a organização do evento anunciou que o lutador sofreu uma concussão de grau 3 durante a preparação e foi orientado por uma junta médica a não participar da luta.

Em vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, Belfort lamentou a ausência no evento e declarou ter esperado a revanche contra Wanderlei Silva por quase 30 anos. O lutador agradeceu a equipe médica e o apoio dos familiares.

— Não é fácil pra mim vir anunciar isso aqui depois de tanta expectativa, de tanto esforço, tão próximo desse confronto. Eu imagino que vocês devem saber o quanto eu estava ansioso, mas nesse momento, o importante é cuidar da minha saúde - declarou.

O primeiro confronto entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva ocorreu em 1998. Na ocasião, em São Paulo, Belfort venceu Silva por nocaute em apenas 44 segundos em uma luta de MMA no UFC. Após esse confronto inicial, os lutadores seguiram trajetórias distintas, mas a rivalidade permaneceu. Curiosamente, um reencontro entre os lutadores havia sido programado para o UFC 147, em 2012, mas a luta também não aconteceu justamente por uma lesão de Belfort, que sofreu uma fratura na mão.

— Vou voltar mais forte, porque essa história ainda não acabou. Eu sei que essa revanche vai demorar um pouquinho, mas quando ela acontecer, eu vou estar pronto declarou.

Wanderlei Silva segue confirmado no evento (Foto: Divulgação UFC/Twitter)

Substituto ainda será anunciado

Apesar da ausência de Vitor Belfort, Wanderlei Silva segue confirmado no card do evento, que acontece no dia 27 de setembro, em São Paulo. O substituto na luta será divulgado neste domingo (7), durante o programa Fantástico, da Rede Globo.

Veja o card do evento

Wanderlei Silva x Adversário a ser definido (Boxe)

Peso-leve (até 61kg): Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)

Peso-médio (até 74kg): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)

Thiago Manchinha (até 70,3kg) x Wanderson Barcellos (MMA)

