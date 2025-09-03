Preparou-se para um combate mais violento contra Keita, que é mais jovem e agressivo.

Ele busca impressionar a chefia do UFC e se aproximar da disputa pelo cinturão.

Após a primeira vitória e ciente de que tem um nome gigante no MMA, Patrício Pitbull já começa as contas rumo ao cinturão. Em ação no UFC Paris deste sábado, dia 6 de setembro, ele espera impressionar a chefia do Ultimate contra o estreante Losene Keita e que uma vitória o coloque em boa posição na corrida pelo título.

Ao LANCE!, o brasileiro falou sobre seus últimos oponentes, admitiu que suas atuações foram abaixo do que ele pode oferecer, mas declarou que pretende ter um combate ‘’mais violento’’ contra Keita.

- Sinceramente, não gostei do meu desempenho nas duas primeiras lutas (no UFC). Mas foram lutas que me exigiram cautela. O Yair Rodriguez é muito dinâmico, mas veio comedido, e o Dan Ige também. O Ige não é tão técnico, mas é muito experiente, e normalmente é violento, mas veio também cauteloso. Então, eles exigiram muita paciência. Não foram lutas empolgantes, mas foi o que o combate exigia naquele momento. Agora, contra o Keita, que é mais novo, agressivo, mais vontade de mostrar a que veio, creio que será um combate mais violento.

Pitbull vem de vitória sobre Dan Ige (Foto: Reprodução Instagram Patricio Pitbull)

Preparação curta não tira confiança de Pitbull para UFC Paris

Tanto Patrício quanto Losene Keita foram adicionados ao card do UFC Paris há cinco semanas. O tempo curto de preparação não tira a confiança do brasileiro que é notoriamente conhecido por nunca parar de treinar duro e que vinha pedindo lutas com mais frequência.

- A preparação foi em cima da hora, tanto eu quanto ele não tivemos muito tempo. Mas eu nunca paro de treinar, então estou sempre pronto. Me sinto muito bem, confiante. Ele é um cara bem conhecido no circuito europeu, bem mais novo, então vem com muita sede para ter uma boa estreia no UFC. Mas ele tem pela frente o lutador mais completo que ele já viu, então vamos fazer uma guerra.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)