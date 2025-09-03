Patrício Pitbull admite atuações abaixo, mas promete ‘’guerra’’ no UFC Paris
Brasileiro foi criticado nas suas últimas lutas, com uma vitória e uma derrota
Após a primeira vitória e ciente de que tem um nome gigante no MMA, Patrício Pitbull já começa as contas rumo ao cinturão. Em ação no UFC Paris deste sábado, dia 6 de setembro, ele espera impressionar a chefia do Ultimate contra o estreante Losene Keita e que uma vitória o coloque em boa posição na corrida pelo título.
Ao LANCE!, o brasileiro falou sobre seus últimos oponentes, admitiu que suas atuações foram abaixo do que ele pode oferecer, mas declarou que pretende ter um combate ‘’mais violento’’ contra Keita.
- Sinceramente, não gostei do meu desempenho nas duas primeiras lutas (no UFC). Mas foram lutas que me exigiram cautela. O Yair Rodriguez é muito dinâmico, mas veio comedido, e o Dan Ige também. O Ige não é tão técnico, mas é muito experiente, e normalmente é violento, mas veio também cauteloso. Então, eles exigiram muita paciência. Não foram lutas empolgantes, mas foi o que o combate exigia naquele momento. Agora, contra o Keita, que é mais novo, agressivo, mais vontade de mostrar a que veio, creio que será um combate mais violento.
Preparação curta não tira confiança de Pitbull para UFC Paris
Tanto Patrício quanto Losene Keita foram adicionados ao card do UFC Paris há cinco semanas. O tempo curto de preparação não tira a confiança do brasileiro que é notoriamente conhecido por nunca parar de treinar duro e que vinha pedindo lutas com mais frequência.
- A preparação foi em cima da hora, tanto eu quanto ele não tivemos muito tempo. Mas eu nunca paro de treinar, então estou sempre pronto. Me sinto muito bem, confiante. Ele é um cara bem conhecido no circuito europeu, bem mais novo, então vem com muita sede para ter uma boa estreia no UFC. Mas ele tem pela frente o lutador mais completo que ele já viu, então vamos fazer uma guerra.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA
Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 16h
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)
Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)
Card preliminar — a partir de 13h
Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)
Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)
Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)
Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)
Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)
