Além da perda imensurável para o mundo da moda, Giorgio Armani também deixará seu vazio no mundo dos esportes. Proprietário do clube de basquete Olimpia Milano, desde 2008, o empresário chegou ao clube com a promessa de colocá-lo no topo do ranking italiano.

O clube Pallacanestro Olimpia Milano, conhecido como Olimpia Milano ou como EA7 Emporio Armani Milan, é um dos mais bem sucedidos da Itália e da Europa, vencendo 31 Campeonatos da Liga Italiana , oito Copas Nacionais da Itália , cinco Supercopas da Itália , três Euroligas, uma Copa Intercontinental FIBA, três Copas Saporta FIBA, duas Copas FIBA ​​Korać e muitos títulos juniores.

Sob sua liderança, o Olimpia conquistou cinco campeonatos italianos, quatro Copas da Itália e cinco Supercopas da Itália, e levou o Olimpia de volta à Final Four da Euroliga em 2021. Apesar dos resultados positivos, Giorgio nunca conquistou um troféu internacional.

Olimpia Milano na Copa Abu Dhabi (Foto: Olimpia Milano)

Estilo Armani no Basquete italiano

Os jogadores são conhecidos carinhosamente por "Scarpette Rosse" (Sapatinhos Vermelhos) devido à atitude dos dirigentes em importar tênis Converse All-Star vermelhos para uso da equipe. A franquia uniu combinação de moda e basquete como uma das marcas registradas da carreira de Armani, e vestir o Olimpia Milano não foi apenas um acordo de patrocínio, mas uma verdadeira declaração de amor por um esporte que ele ajudou a elevar culturalmente. Giorgio, assim, combinou estética e competitividade, levando suas jaquetas desconstruídas para o cenário esportivo.

Além disso, ele fundou iniciativas como o "Programa Armani Junior" para introduzir jovens ao basquete e apoiou unidades de saúde da Lombardia durante a pandemia por meio de doações vinculadas ao Olimpia.