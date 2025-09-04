Nesta sexta-feira (5), a NFL retorna ao Brasil com o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, a partir das 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Com expectativa de público de mais de 47 mil pessoas, o evento gera impactos significativos na economia da capital paulista e a previsão da SP Turis, empresa da prefeitura responsável pela organização de grandes eventos, é de superar os valores movimentados no São Paulo Game de 2024.

continua após a publicidade

➡️Qual o interesse da NFL em realizar jogos no Brasil? Entenda

— A NFL São Paulo Game 2024 movimentou mais de R$ 330 milhões na economia da cidade e gerou cerca de 12.500 postos de trabalho. Para este ano de 2025, nossa expectativa é superar esses números, consolidando ainda mais São Paulo como referência internacional na recepção de grandes eventos - declarou o presidente Gustavo Pires.

Em setembro de 2024, a Neo Química Arena recebeu a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que foi sucesso de público. As partidas da principal liga de futebol americano do mundo são parte da estratégia de expansão global da NFL, que também realizará jogos da temporada regular 2025/2026 na Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha. O Brasil, que tem a segunda maior base de fãs do esporte fora dos Estados Unidos, vai se consolidando no mapa da modalidade.

continua após a publicidade

Além do jogo entre Chargers e Chiefs, outros eventos relacionados à NFL acontecem na capital paulista ao longo da semana. A liga promoveu a realização do torneio NFL Flag Brasil feminino sub-15, a exibição de murais dos artistas brasileiros Eduardo Kobra, Crica Monteiro e Leonardo Santos pela cidade e realizará a NFL Run neste domingo (7), entre outras ativações em São Paulo. Os times envolvidos também promoverão espaços na cidade que reunirão os torcedores para ver o jogo e participar de desafios e acompanhar atrações especiais.

— A NFL e outros espetáculos esportivos, não apenas projeta a imagem da nossa cidade para o mundo, mas também traz benefícios concretos, como geração de renda, estímulo ao turismo, fortalecimento da cadeia produtiva e visibilidade global. Receber novamente a NFL em 2025 é a confirmação de que São Paulo reúne a infraestrutura, a organização e a vocação necessárias para sediar os maiores eventos do mundo - declarou Gustavo Pires.

continua após a publicidade

➡️Kansas City Chi efs são recebidos com festa em aeroporto no Brasil; vídeo

Atletas estão animados para jogar no Brasil

As delegações do Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs já desembarcaram no Brasil e iniciaram os treinamentos em solo nacional para a partida desta sexta-feira (5). Enquanto o elenco do Chiefs foi recebido com festa pelos torcedores no Aeroporto de Guarulhos, os atletas do Chargers demonstraram empolgação para jogar com clima brasileiro.

— Eu só ouvi coisas boas do Brasil, é minha primeira vez na América do Sul, chegamos hoje bem cedo, mas estou muito animado pra conhecer o lugar, a cultura e viver essa experiência. O futebol americano é um esporte bem difícil de acompanhar, tem muitas regras, mas eu estou animado (para jogar no Brasil), sei que o público daqui é bem barulhento e os torcedores são muito apaixonados - declarou o quarterback Justin Herbert.

Equipes da NFL já treinam em solo brasileiro (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte