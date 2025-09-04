Ruffy e Borralho querem repetir dose do UFC Rio em Paris: ‘Bônus duplo’
Brasileiros estão prontos para conquistar bônus de performance novamente
Amigos de longa data e companheiros de equipe, Caio Borralho e Maurício Ruffy lideram o Brasil no UFC Paris deste sábado, dia 6 de setembro. Os dois farão as lutas principais do evento em solo francês, contra Nassourdine Imavov e Benoit St. Denis, respectivamente. E a expectativa é que eles consigam repetir o feito da última vez que lutaram juntos.
No UFC Rio de maio do ano passado, Caio e Maurício lutaram no mesmo dia e ambos saíram vitoriosos. E não só isso. Eles também levaram para casa bônus de performance, com US$50 mil (mais de R$ 270 mil). Neste sábado, eles estão animados e querem repetir a dose.
— Lutar no mesmo dia não é nada novo para a gente. Lutamos juntos no Rio também. A gente está se preparando juntos, como foi daquela vez. No Rio, o Ruffy foi lá e nocauteou e depois eu nocauteei também. Foram duas vitórias, dois nocautes e dois bônus. No UFC Paris, a história vai se repetir de forma ainda melhor — apostou Caio Borralho, que elogiou muito o companheiro em entrevista ao LANCE!.
Para Maurício Ruffy, a expectativa de o amigo repetir a dose do nocaute no Rio é bastante alta. O peso leve brasileiro apostou que Borralho irá fazer valer seu preparo físico, cansar Imavov e vencer por nocaute, ganhando mais um bônus de performance.
— O Caio tem uma subida muito grande de produção à medida que os rounds vão se desenvolvendo. As pessoas falaram bastante até da luta dele contra o Cannonier. No quinto round, parecia que o Caio estava no primeiro. Eu acho muito difícil o Imavov segurar a pressão do Caio. O caminho é esse, ficar bem atento aos golpes e, no momento certo, acertar e pegar. Eu vejo o Caio ganhando essa luta por nocaute e conseguindo um bônus — apostou Ruffy.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA
Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 16h
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)
Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)
Card preliminar — a partir de 13h
Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)
Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)
Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)
Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)
Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)
