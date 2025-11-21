menu hamburguer
Lutas

VÍDEO: Com Topuria atrás, Tsarukyan dá cabeçada em encarada antes do UFC Qatar

Armênio enfrenta o neozelandês Dan Hooker neste sábado (22)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/11/2025
15:42
Arman Tsarukyan dá cabeçada em Dan Hooker no UFC Qatar (Foto: Reprodução/Instagram: @danhangman)
imagem cameraArman Tsarukyan dá cabeçada em Dan Hooker no UFC Qatar (Foto: Reprodução/Instagram: @danhangman)
A expectativa para o duelo entre os números 1 e 2 do peso-leve recebeu novo capítulo nesta sexta-feira (21), mesmo que de maneira discreta. Durante a última encarada, Arman Tsrukyan atacou Dan Hooker com uma cabeçada, o que desencadeou uma confusão. Logo atrás, Ilia Topuria se divertia com a comoção entre os protagonistas do UFC Qatar.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A encarada na véspera da luta é um clássico entre os fãs do UFC e costuma render bons momentos de provocação. Dessa vez, os protagonistas não decepcionaram quem torceu para a forte rivalidade. Após a cabeçada de Tsarukyan, Hooker tentou ir para cima do adversário, mas foi segurado.

A cena foi acompanhada de perto por Topuria, que se tornou campeão dos leves ao nocautear o brasileiro Charles do Bronx em junho deste ano. O georgiano está no evento para compor o corner do irmão. No card preliminar, Aleksandre enfrenta o cazaquistanês Bekzat Almakhan.

Lutas principais estão confirmadas no UFC Qatar

Belal Muhammad foi o primeiro lutador a aparecer na pesagem do UFC Qatar e registrou 77,5 Kg, limite permitido para lutas sem disputa de cinturão para o peso meio-médio. Do outro lado, o Ian Machado Garry alcançou o valor exato da divisão com maestria, com 77,1 Kg, na balança. Com os valores acertados, a luta co-principal do dia foi confirmada.

Já entre os protagonistas do evento, a disputa contra a balança também foi finalizada com sucesso. Enquanto o Tsarukyan subiu com 70,7 Kg, o neozelandês Hooker registrou 70,3 Kg para garantir a luta principal deste sábado (22).

➡️ Com Carlos Prates, divisão do UFC pode ser decidida no detalhe; entenda
➡️ Algoz de Carlos Prates aponta ser primeiro campeão 'brasileiro' dos meio-médios no UFC

FICHA TÉCNICA
UFC Qatar

📆 Data: 22 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 12h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Doha, no Qatar
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Post oficial para a luta principal do UFC Qatar (Foto: Divulgação/UFC)
Post oficial para a luta principal do UFC Qatar (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 15 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

Card Preliminar - 12 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman

