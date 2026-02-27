A Federação Paulista de Judô realiza a primeira etapa da Copa São Paulo de Judô no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O torneio acontece entre 13 e 15 de março. Em três dias de disputa, a competição deve reunir aproximadamente 5 mil judocas.

O evento figura entre os de maior porte da modalidade na América Latina. A Copa integra o calendário esportivo nacional e funciona como plataforma de revelação de talentos no Brasil e na região.

A Copa reúne desde jovens promessas até competidores de alto rendimento. A diversidade de perfis entre os participantes caracteriza o torneio como ambiente de formação e identificação de futuros protagonistas do judô brasileiro.

Atletas que alcançaram destaque em competições internacionais e nos Jogos Olímpicos participaram do torneio durante suas trajetórias de formação. Beatriz Souza, Larissa Pimenta e William Lima são exemplos de judocas que passaram pela competição antes de conquistarem projeção no cenário mundial.

A Federação Paulista de Judô concentra esforços na montagem de infraestrutura que atenda às necessidades de competidores, acompanhantes e público em geral. Para isso, busca transformar a Copa São Paulo de Judô em opção de entretenimento para diferentes perfis de público.

— Nossa prioridade é oferecer uma infraestrutura adequada não só para os judocas, mas também para todas as pessoas que acompanham os atletas e para o público em geral. A ideia é tornar a Copa São Paulo de Judô uma opção de entretenimento para todos os públicos — afirma Henrique Guimarães, presidente da Federação Paulista de Judô e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996.

Programação Copa São Paulo de Judô

A primeira etapa no Ginásio do Ibirapuera inicia na sexta-feira, 13 de março a partir das 9h. No sábado, 14 de março, as competições começam às 8h. Para fechar, no domingo (15) terá início às 8h30 com a Cerimônia de Abertura. As disputas seguem até às 19h (de Brasília) em todos os dias.

Na sequência, a segunda etapa da Copa São Paulo de Judô 2026 acontecerá no Ginásio Moisés Dib, em São Bernardo do Campo. As disputas estão programadas para os dias 22 e 23 de março.

Pôster oficial da Copa São Paulo de Judô (Foto: Divulgação)

