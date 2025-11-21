UFC Qatar tem card preliminar a partir da manhã no Brasil; entenda
O UFC volta para evento em Doha, a partir das 12h, neste sábado (22)
Quem quiser acompanhar o card completo do UFC Qatar, neste sábado (22), precisará acordar mais cedo do que o "normal". A luta principal do Fight Night será entre o armeno Arman Tsakuryan e o neozeolandês Dan Hooker. Com apenas um brasileiro, o card preliminar está agendado para às 12h (de Brasília), seguido do principal, às 15h. Agora, o Lance! explica o motivo do difente horário do evento em Doha.
Com eventos ao redor do mundo, o UFC costuma acontecer até a madrugada de domingo, em fim de semana de Fight Night, por todo o Brasil. Dessa vez, os fãs brasileiros precisarão acessar o streaming do Ultimate ainda pela manha. O meio-pesado Rafael Cerqueira enfrentará AbdulRakhman Yakhyaev, da Tunísia, pelo card preliminar.
Por que o card preliminar começa de manhã no UFC Qatar?
O motivo, na verdade, é bem simples: o fuso-horário dos Qatar. Para calcular a diferença, é preciso entender que o mundo está dividido em 24 fusos horários diferentes, além de ter um ponto "central" de referência, chamado por Meridiano de Greenwich. Como fator para compreensão geográfica, vale destacar que Greenwich é um bairro de Londres, na Inglaterra.
O fuso do Brasil é o GMT -3, o que significa que estamos há 3 horas do GMT (Greenwich Mean Time, horário médio de Greenwich). Do outro lado, o Qatar conta com o fuso GMT +3 e, em comparação, a cidade de Doha está a 6 horas à frente do horário de Brasília.
Veja o card completo do UFC Qatar
Card Principal - 15 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Card Preliminar - 12 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman
