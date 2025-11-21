Embora tenha desafiado Alex Poatan para um duelo no UFC, Khamzat Chimaev não voltará ao octógono até meados de abril da temporada de 2026. O campeão do peso-médio realizará um procedimento cirúrgico no pé, o que o deixará de fora dos treinos e disputas por alguns meses. A informação foi divulgada pelo lutador no podcast "Hustle Show" do jornalista "Adam Zubayraev".

— Meu retorno será depois do Ramadan. Agora, eu tenho uma pequena cirurgia no meu pé. Eu vou me afastar dos treinos por umas semanas para curar a lesão. Então, nós vamos nos preparar para depois do Ramadan. Quem eles (UFC) me derem, é quem eu vou enfrentar — disse Chimaev.

A última vez que o russo lutou pelo UFC foi em agosto deste ano, quando conquistou o título dos médios ao derrotar o sul-africano Dricus Du Plessis. Khamzat venceu o duelo por decisão unânime após cinco rounds disputados no UFC 319.

Para o ano de 2026, o Ramadan aconterá entre os dias 18 de fevereiro e 20 de março no calendário gregoriano – o formato utilizado no Brasil. Segundo planejamento divulgado, Chimaev deve realizar sua primeira defesa de cinturão a partir do mês de abril.

Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Provocações entre Alex Poatan e Chimaev

Sem confirmação no duelo contra Jon Jones, Alex Poatan aceitou voltar a ação para enfrentar outro adversário no UFC. O brasileiro respondeu ao desafio de Khamzat Chimaev, campeão dos médios, mas com uma condição diferente. Dessa vez, a ideia seria abandonar o MMA e fazer uma luta completa de BJJ, como é conhecido o brazilian jiu-jítsu.

Durante uma live, Chimaev afirmou que poderia enfrentar Poatan e seu treinador, o ex-campeão Glover Teixeira, na mesma noite, e o resultado seria o mesmo: vitória para o checheno. A resposta não demorou para chegar. Os brasileiros, então, compartilharam um vídeo em que Alex aceitava o desafio com algumas condições.

No vídeo, Poatan concordou em lutar contra Chimaev em sua "área" de destaque: o grappling. O russo, inclusive, abusou do jogo no chão para conquistar o cinturão dos médios contra Dricus du Plessis no UFC 319. A ideia do brasileiro é levar esse combate para o UFC BJJ, competição de jiu-jítsu promotiva pelo Ultimate, e destinar a premiação inteira para a caridade.