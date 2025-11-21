Luta principal do UFC Qatar é confirmada em pesagem; brasileiro bate peso
Evento será realizado pela primeira vez em Doha, no Qatar
Arman Tsarukyan bateu o peso no limite permitido pelo UFC, assim como Dan Hooker, para confirmar a luta principal do UFC Qatar deste sábado (22). No card preliminar, o brasileiro Rafael Cerqueira subiu a balança com folga e também estará no primeiro Fight Night de Doha. Assista como foi a pesagem oficial abaixo.
Na madrugada desta sexta-feira (21), o único representante do Brasil bateu o peso ideal com muita tranquilidade ao registrar 92,5 Kg. O limite da categoria dos meio-pesados, em lutas sem disputa de cinturão, é de 93,4 Kg. Para confirmar o duelo, o tunisiano Abdul Rakhman Yakhyaev ficou com 92,9 Kg.
Lutas principais confirmadas
Belal Muhammad foi o primeiro lutador a aparecer na pesagem do UFC Qatar e registrou 77,5 Kg, limite permitido para lutas sem disputa de cinturão para o peso meio-médio. Do outro lado, o Ian Machado Garry alcançou o valor exato da divisão com maestria, com 77,1 Kg, na balança. Com os valores acertados, a luta co-principal do dia foi confirmada.
Já entre os protagonistas do evento, a disputa contra a balança também foi finalizada com sucesso. Enquanto o Tsarukyan subiu com 70,7 Kg, o neozelandês Hooker registrou 70,3 Kg para garantir a luta principal deste sábado (22).
➡️ Quem é Rafael Cerqueira, único brasileiro no UFC Qatar?
Confira o peso registrao do card completo
Card Principal - 15 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan (70,7 Kg) x Dan Hooker (70,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad (77,5 Kg) x Ian Machado Garry (77,1 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir (93,4 Kg) x Alonzo Menifield (93,4 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson (77,3 Kg) x Myktybek Orolbai (77,1 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta (120,2 Kg) x Shamil Gaziev (118,8 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov (56,9 Kg) x Kyoji Horiguchi (56,9 Kg)
Card Preliminar - 12 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad (66 Kg) x Luke Riley (66 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby (77,3 Kg) x Saygid Izagakhmaev (77,1 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez (57,1 Kg) x Asu Almabayev (56,9 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev (92,9 Kg) x Rafael Cerqueira (92,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan (61,6 Kg) x Aleksandre Topuria (61,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev (83,9 Kg) x Ryan Loder (83,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev (70,3 Kg) x Shem Rock (70,7 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo (116,3 Kg) x Denzel Freeman (117,9 Kg)
FICHA TÉCNICA
UFC Qatar
📆 Data: 22 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 12h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Doha, no Qatar
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Tudo sobre
