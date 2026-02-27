Diego Lopes busca mudança de peso no UFC para fugir de campeão; entenda

O UFC entregou duas lutas seguidas para Diego Lopes conquistar o cinturão dos penas (até 66 Kg), mas nenhuma das oportunidades fora aproveitadas. Para voltar a disputar um título, enquanto Alexander Volkanovski estiver no topo, o brasileiro busca outras opções na carreira – como a mudança de divisão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Embora ainda não tenha confirmado que seguirá por esse caminho, a ideia pode ser a única opção para Diego caso queira chegar ao topo no futuro próximo. A renovação do australiano com o UFC, aliás, dificulta ainda mais sua situação. Com isso, em entrevista ao canal "Larte Viana na área", o brasileiro destacou que analisa com seu time uma possível subida para o peso-leve, categoria até 70 Kg.

— É uma possibilidade sim. Mas a gente tem que ver também quais são os planos que o UFC tem. Eu venho de duas disputas de cinturão, sou o número dois da categoria, é um pouco mais difícil do que se eu tivesse ainda começando e quisesse trocar de categoria — disse Diego Lopes, que completou:

continua após a publicidade

— Primeiro eu quero sentar, quero conversar com o UFC, quero ver quais são as coisas que eles têm pensado para mim, quais são as coisas que eles vão me falar, e daí já dar nossa opinião para eles. Mas, realmente, subir de categoria é uma possibilidade.

➡️ Charles do Bronx não descarta mudança de categoria no UFC

➡️ Charles do Bronx projeta luta com McGregor na Casa Branca: 'muito dinheiro'

Relembre último duelo entre Lopes e Volkanovski

O UFC 325 acabou terminando de forma melancólica para o Brasil. Apesar de ter tido boa performance e ficar perto da vitória no fim, Diego Lopes perdeu novamente para o campeão Alexander Volkanovski e deixou escapar a segunda chance de se tornar dono do cinturão peso pena do Ultimate.

continua após a publicidade

O duelo começou de forma muito parecida com a primeira luta entre os dois. Como era uma revanche, o combate prometia muito e demorou a começar a entregar, com os dois se estudando bastante. Volkanovski usou novamente de sua experiência para conquistar os primeiros assaltos.

No terceiro round, porém, Diego Lopes foi mais agressivo e acabou recompensado com um flashdown, quando conectou um golpe que desmontou o campeão momentaneamente. A torcida, que lotou o UFC 325, manteve o australiano alerta. Porém, no retorno para o quarto assalto, mais do mesmo: Volkanovski bailando pelo octógono e acertando golpes duros com os punhos, enquanto o brasileiro pouco produzia e se contentava com chutes baixos.

No último assalto, porém, Lopes foi para o tudo ou nada, e Volkanovski quase se complicou ao querer controlar os últimos cinco minutos com seu grappling. O australiano precisou defender-se de um início de mata-leão após o brasileiro pegar suas costas e também ''segurou a onda'', quando Diego tentou um armlock. No fim, mais um triunfo de Volkanovski e mais uma frustração para o MMA brasileiro.

Diego Lopes em disputa UFC 325 contra Alexander Volkanovski (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Charles do Bronx no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.