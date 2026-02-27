O rapper Baco Exu do Blues anunciou a criação do campeonato "Não Ande Com os Fracos" (NACF) na última semana. A competição de jiu-jitsu sem quimono será em formato de Grande Prêmio. O torneio distribuirá R$ 190 mil em prêmios e acontecerá em etapas nas cinco regiões do Brasil.

O artista utilizou suas redes sociais para apresentar o novo campeonato ao público. Praticante da modalidade, Baco decidiu organizar o torneio para movimentar o cenário do grappling no país e dar oportunidade para os atletas brasileiros.

A competição reunirá equipes de praticantes de jiu-jitsu sem quimono de todo o território nacional. Cada região sediará disputas locais com oito equipes. As duas melhores de cada etapa regional avançarão para a final do campeonato.

As seletivas regionais serão abertas a praticantes de grappling de qualquer modalidade. Para isso, a competição não se restringirá apenas ao jiu-jitsu tradicional. As informações sobre datas e locais específicos das etapas iniciais ainda não foram divulgadas oficialmente.

Além dos sucessos no cenário musical, Baco segue em evolução no esporte e, atualmente, possui a faixa-azul na modalidade. A graduação mais recente aconteceu após o artista vencer o torneio "AJP Tour Salvador" em dezembro de 2025.

Competição Baco Exu do Blues no jiu-jitsu (Foto: Reprodução/Instagram)

