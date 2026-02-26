Pronto para disputar o cinturão BMF (lutador mais durão) do UFC, Charles do Bronx já tem os próximos desafios em mente. O brasileiro reforçou que toparia um combate com o irlandês Conor McGregor, mesmo fora de sua categoria, no evento programado para acontecer na Casa Branca.

— No 77kg, 83kg, 93kg... Todo mundo sabe que eu vou, não importa o peso. Eu sou o cara mais verdadeiro desse jogo, não é pelo que ele é ou por quem eu sou, é pelo dinheiro, isso vai dar muito dinheiro. Todo mundo quer isso. Não importa (a categoria), se ele falar que quer, eu só assino o contrato - disse Charles, que atualmente luta na categoria peso-leve (até 70,3kg).

O ambicioso evento do UFC na Casa Branca está previsto para o dia 14 de junho e, segundo o CEO da organização, Dana White, a expectativa é de que seja "o show mais assistido da história".

Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Do Bronx vê BMF como legado

Na noite desta quinta-feira (26), Charles do Bronx concedeu entrevista coletiva à imprensa e respondeu perguntas dos fãs antes de embarcar para Las Vegas e disputar o cinturão BMF contra Max Holloway. O atleta destacou seu amadurecimento desde a primeira luta contra o havaiano, em 2015, e acredita que a vitória reforçará o atual patamar de sua carreira.

— A evolução que eu tive, na minha parte em pé, no meu jiu-jistu, no esporte, com certeza vai me ajudar a fazer uma grande luta contra o Max e sair com a vitória. Mas esse cinturão fala mais alto sobre legado, daquilo que venho falando sobre ter oportunidade, ser cada vez maior, eu penso muito nisso. Ser campeão do BMF aumenta muito mais o meu legado - disse.

