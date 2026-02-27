Jéssica Lima conquista bronze no primeiro dia de Grand Slam de judô de Tashkent

O Brasil garantiu seu primeiro pódio no Grand Slam de Judô de Tashkent 2026, no Uzbequistão, nesta sexta-feira (27), com a conquista do bronze por Jéssica Lima na categoria até 57kg. A vitória da judoca brasileira sobre a compatriota Bianca Reis foi confirmada por yuko após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

Campanha de Jéssica

Aos 28 anos, Jéssica Lima iniciou a competição com um ippon sobre a indiana Shahin Rajakbhai Darjada, aplicando dois waza-aris. Nas quartas de final, superou a croata Ana Viktorija Puljiz por waza-ari. A única derrota veio na semifinal, por ippon, contra a japonesa Mio Shirakane, campeã mundial júnior.

A disputa pelo bronze foi equilibrada contra Bianca Reis. A brasileira derrubou a oponente a pouco mais de 30 segundos do fim, e o yuko que selou a medalha foi ratificado pela arbitragem de vídeo.

Além do bronze, a delegação brasileira teve outros três atletas entre os oito melhores no primeiro dia de competição. Gabriela Conceição ficou em quinto lugar na categoria até 52kg, enquanto Michel Augusto e Ronald Lima terminaram em sétimo na categoria até 66kg.

Jéssica Lima, medalhista de bronze no Grand Slam de Tashkent (Foto: Maicon Maia/CBJ)

Destaques Brasileiros na Competição

Bianca Reis

A jovem Bianca Reis, de 20 anos, começou com vitória por ippon na prorrogação sobre a chinesa Zhou Jia. Nas quartas, foi superada por waza-ari pela georgiana Eteri Liparteliani, campeã mundial. Na repescagem, venceu a israelense Timna Nelson Levy por waza-ari no golden score, após empate por yuko no tempo regulamentar. O revés final veio na disputa do bronze, contra Jéssica Lima.Gabriela Conceição

Gabriela Conceição, de 24 anos, esteve perto de sua primeira medalha em Grand Slam. Venceu a uzbeque Umida Djumaniyazova (waza-ari) e a holandesa Naomi van Krevel (ippon). Nas quartas, foi derrotada por yuko pela mongol naturalizada dos Emirados Árabes Unidos, Khorloodoi Bishrelt. Após aplicar um ippon na uzbeque Sugdiyona Rafkatova na repescagem, perdeu a disputa pelo bronze por waza-ari para a italiana Odette Giuffrida, medalhista olímpica e campeã mundial de 2024.

Michel Augusto e Ronald Lima

Na categoria até 66kg, Michel Augusto, número 2 do mundo na até 60kg, estreou nas oitavas com vitória por yuko sobre o italiano Andrea Carlino, mas foi derrotado nas quartas (yuko) pelo uzbeque Doston Ruziev e na repescagem (waza-ari) por Mehrzod, do Tadjiquistão, terminando em sétimo. Roger Pereira, na mesma categoria, caiu na estreia.

Ronald Lima, também na até 66kg, superou o cazaque Akylzhan Zhubatkanov por ippon e venceu o russo Kantemir Zambatov por waza-ari no golden score. Foi eliminado nas quartas por punições contra o sul-coreano Kim Channyeong e sofreu um ippon na repescagem de Nurali Emomali, do Tadjiquistão, também ficando em sétimo.

Mais Brasileiros em Ação

Nove outros atletas brasileiros entrarão no tatame no fim de semana. Entre eles, destaque para Rafael Macedo (até 90kg), bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris. Os demais competidores são Beatriz Freitas (até 78kg), Karol Gimenes (até 78kg), Giovanna Santos (acima de 78kg), Guilherme de Oliveira (até 73kg), Jeferson Santos Júnior (até 73kg), Gabriel Falcão (até 81kg), Marcelo Gomes (até 90kg) e Giovani Ferreira (até 100kg).

