imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC prepara duelo de brasileiros para primeiro semestre de 2026

Jafel Filho e Lucas Fenômeno se enfrentam em abril deste ano

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/02/2026
08:47
Jafel Filho vence Clayton Carpenter no UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram: @jafelfilho_ufc)
Jafel Filho vence Clayton Carpenter no UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram: @jafelfilho_ufc)
Ainda nos primeiros meses de 2026, os fãs no Brasil poderão acompanhar mais um duelo verde-amarelo no UFC. Uma luta entre Jafel Filho e Lucas Fenômeno foi encaminhada pela organização – confirmada pelos brasileiros nas redes sociais. O combate está previsto para o dia 25 de abril.

Embora ainda não estejam entre os principais nomes do cenário mundial, os pesos-mosca não são desconhecidos do público brasileiro. Ambos integraram o card preliminar do UFC Rio, realizado em outubro do ano passado, na Farmasi Arena, na Cidade Maravilhosa.

Conheça os lutadores brasileiros

Jafel Filho, conhecido pelo apelido "The Pastor", entrou no UFC em 2023 e, desde então, conta com três vitórias e duas derrotas. O triunfo mais recente aconteceu em sua última luta, no Rio de Janeiro, por finalização contra o norte-americano Clayton Carpenter ainda no primeiro round.

No mesmo evento, Lucas "Fenômeno" teve seu braço erguido pela primeira vez no Ultimate ao derrotar o australiano Stewart Nicoll por decisão unânime. Este foi apenas o segundo compromisso do brasileiro na organização. Vale destacar que a única derrota do jovem lutador até aqui ocorreu justamente contra Carpenter, que, por sua vez, acabou superado por Jafel no UFC Rio.

Lucas Fenômeno em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Lucas Fenômeno em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

O novo confronto surge como uma oportunidade para os brasileiros confirmarem o bom momento na divisão dos pesos-mosca (até 57 kg). Um triunfo no UFC Apex pode representar o início de uma trajetória rumo a desafios mais expressivos e, consequentemente, à aproximação do ranking da categoria.

