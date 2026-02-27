Se tem alguém que pode dar palpite sobre a luta principal do UFC 326 é Ilia Topuria. No próximo sábado (7), Charles "do Bronx" Oliveira e Max Holloway se enfrentam pelo cinturão BMF (lutador mais durão). A luta é um das mais aguardadas do primeiro semestre no mundo das lutas e rendeu até comentários do atual campeão dos leves.

Topuria conta com experiência contra os dois veteranos no octógono mais famoso do mundo. Nas duas ocasiões, o georgiano levou a melhor. O primeiro a ser nocauteado foi Holloway em 2024, quando os lutadores ainda estavam no peso-pena. Do Bronx teve o mesmo destino do havaiano no ano seguinte, dessa vez, pelo título dos leves.

Palpites e elogios de Topuria

Não faltaram comentários positivos do campeão sobre Charles. Apesar disso, o brasileiro não foi o escolhido para ter seu braço levantado ao fim do duelo principal do UFC 326. A declaração aconteceu durante participação na live do streamer Adin Ross.

— Quem vai vencer essa luta? Eu amo o Charles por conta de sua personalidade, ele é um ser humano tão incrível. Mas eu acho que o Max leva (a vitória). Acho que sim (Holloway vence). Mas nunca subestimem o Charles, ele é perigoso em qualquer momento da luta. Ele pode simplesmente te finalizar a qualquer momento — analisou Topuria.

Do Bronx vê BMF como legado

Na noite desta quinta-feira (26), Charles do Bronx concedeu entrevista coletiva à imprensa e respondeu perguntas dos fãs antes de embarcar para Las Vegas e disputar o cinturão BMF contra Max Holloway. O atleta destacou seu amadurecimento desde a primeira luta contra o havaiano, em 2015, e acredita que a vitória reforçará o atual patamar de sua carreira.

— A evolução que eu tive, na minha parte em pé, no meu jiu-jistu, no esporte, com certeza vai me ajudar a fazer uma grande luta contra o Max e sair com a vitória. Mas esse cinturão fala mais alto sobre legado, daquilo que venho falando sobre ter oportunidade, ser cada vez maior, eu penso muito nisso. Ser campeão do BMF aumenta muito mais o meu legado - disse.

Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

