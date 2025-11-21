Algoz de Carlos Prates aponta ser primeiro campeão 'brasileiro' dos meio-médios no UFC
No papel, o Brasil conta com apenas um representante no card do UFC Qatar deste sábado (22), o Rafael Cerqueira. Não é nisso, no entanto, que o irlandês Ian Machado Garry acredita. Em entrevista ao "Ag. Fight", o peso meio-médio rebateu a fala de Carlos Prates, seu última vítima no UFC, sobre o primeiro cinturão brasileiro na categoria.
Pouco antes do UFC 322, que aconteceu no último (15), o paulista confirmou que nocautearia Leon Edwards e se tornaria o primeiro campeão brasileiro da categoria. A primeira promessa se concretizou. Apesar disso, o título de número 1 do Brasil nos meio-médios será de Ian Garry, segundo o irlandês.
A ligação entre o país e Garry começa com a família do lutador. Casado com Layla Machado – sobrenome, inclusive, adotado pelo irlandês –, Ian costuma visitar a família da esposa em Belo Horizonte, além de treinar na Chute Boxe Diego Lima, a mesma academia de Charles do Bronx.
Atualmente, o irlandês ocupa a sexta colocação no ranking do peso meio-médio e acredita que pode alcançar o "title shot" com a vitória no UFC Qatar. Ele enfrenta o ex-campeão Belal Muhammad pela luta co-principal deste sábado (22).
— Brasil, vocês nunca tiveram um campeão na categoria dos meio-médios. E agora, eu faço uma luta contra o Belal Muhammad. Vou finalizar ele e eu vou direto pegar esse cinturão. E assim que eu ganhar o cinturão, vocês terão um campeão no meio-médio. O nome dele? Ian Machado Garry. Estamos juntos, vamos lá — disse Ian Garry.
Disputa forte na categoria do UFC
A divisão dos meio-médios vive uma fase de ouro com muitos talentos e promessas no UFC, principalmente com a subida de Islam Makhachev. Pela chegada do russo, outros prospectos tiveram a oportunidade de disputa de cinturão "atrasada", como Sean Brady, que acabou derrotado no UFC 322.
Entre os co-protagonistas deste sábado (22), Muhammad se destaca em segunda colocação, enquanto Garry está estagnado em sexto. Ambos tiveram apenas uma luta na temporada de 2025. vale destacar que o único duelo do irlandês foi contra o brasileiro Carlos Prates, que voltou ao octógono outras duas vezes – duas vitórias por nocaute – e superou o rival no ranking.
