Charles do Bronx não descarta mudança de categoria no UFC

No cenário do UFC, não é incomum que lutadores busquem a mudança de categoria para alcançar novos títulos. Questionado sobre essa possibilidade, o ex-campeão dos pesos-leves Charles do Bronx revelou uma ideia ousada para a temporada: a de retornar à categoria peso-pena.

Charles já lutou na divisão até 66kg anteriormente em sua carreira, mas, após um período de dificuldade de bater o peso, passou oficialmente para a categoria peso-leve em 2017. Apesar de reconhecer o desafio e admitir a ousadia da ideia, o brasileiro ainda se vê em condições de fazer uma mudança.

— Eu acho que ainda dá. Não sei se é sonho ou coisa da imaginação, mas é o seguinte: eu ganhar o cinturão agora, no final do ano lutar pelo título do 70kg, abandonar os dois títulos e descer pra categoria do 66kg e lutar pelo título - disse, durante entrevista coletiva na noite da última quinta-feira (26).

— Hoje a gente tem uma equipe de pessoas que estão 100% focadas em mim, acho que dá. Se apertar um pouquinho a gente consegue, se me der três, quatro meses eu bato o peso - completou.

Em outras ocasiões, Do Bronx já havia declarado que estava disposto a lutar em outra categoria em oportunidades pontuais, não necessariamente com uma mudança fixa. Na mesma entrevista desta quinta (26), ele disse que lutaria contra Conor McGregor no evento da Casa Branca, independentemente da divisão de peso.

Do Bronx enfrenta Holloway pelo cinturão BMF

Charles "Do Bronx" Oliveira embarca neste sábado (28) para Las Vegas, onde disputará o cinturão BMF (lutador mais durão) contra o havaiano Max Holloway, em luta que conclui uma história inacabada após 11 anos.

Em agosto de 2015, Oliveira e Holloway ainda eram considerados promessas do UFC quando lutaram pelo cinturão dos pesos-pena. Com menos de um minuto de combate, o brasileiro sentiu uma lesão no pescoço e a luta foi interrompida, com vitória para Holloway por nocaute técnico.

Do Bronx vem de vitória sobre Gamrot no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

