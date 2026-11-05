Dana White projeta retorno de Topuria ao UFC; veja quando
Presidente do UFC anunciou que o ex-duplo-campeão deve voltar ao octógono no início de 2027
Cinco meses após perder a invencibilidade no MMA profissional, Ilia Topuria vê seu retorno ao UFC ganhar novos contornos. Na quarta-feira (4), uma declaração de Dana White gerou ainda mais expectativa pela volta do espanhol-georgiano ao octógono mais famoso do mundo, que deve acontecer no começo de 2027, segundo o próprio presidente e CEO da organização.
Em entrevista ao repórter especializado Jim Rome, Dana White não entrou em detalhes sobre a data em que o ex-duplo-campeão irá performar novamente, mas afirmou que as negociações para contar com o lutador já nos próximos meses estão em andamento.
— Ele voltará no início de 2027. Estamos trabalhando nisso — comentou Dana White, de forma direta e sucinta.
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Topuria perdeu cinturão e invencibilidade na última luta no UFC
Topuria, que já foi campeão nos pesos pena (até 65,7 kg) e leve (até 70,3 kg), sofreu sua primeira derrota na carreira em junho. No UFC Casa Branca, "El Matador" defendia o cinturão linear dos leves, mas foi superado por Justin Gaethje em um confronto intenso, onde não conseguiu continuar após o quarto round devido aos graves danos sofridos. Na ocasião, o lutador de 29 anos deixou o octógono com o rosto desfigurado, sendo declarado o nocaute técnico e, consequentemente, a vitória do rival americano.
Mesmo sem o próximo desafio definido, Topuria já retomou as atividades físicas visando seu retorno. Em publicação feita nas redes sociais na última terça (3), o espanhol-georgiano aparece correndo ao ar livre. "Voltei para onde tudo começou. Não para relembrar, mas para lembrar. 'El Matador' está voltando", escreveu o lutador, sugerindo que está pronto para voltar de vez ao ofício.
O calendário do UFC em 2026 já está devidamente preenchido, enquanto o do ano que vem conta com apenas um card numerado até o momento. Assim, os fãs de MMA podem se animar para ver Topuria lutando em breve.
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