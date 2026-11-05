Alex Poatan aconselha influenciador de UFC: 'Só uma opinião'
Ex-campeão reconhece evolução de Henrique Horaguti e dá dicas após vídeo de treino
Alex Poatan mudou o tom em relação a Henrique Horaguti ao elogiar um vídeo de treino do influenciador e oferecer conselhos técnicos. A interação ocorreu em meio à preparação de Horaguti para sua estreia no MMA, enquanto Poatan se aproxima de uma luta decisiva no UFC.
Conhecido por suas respostas firmes a críticos e adversários, Poatan surpreendeu ao demonstrar respeito por Henrique Horaguti, influenciador especializado em MMA que antes era alvo de suas críticas. A mudança aconteceu após Horaguti publicar imagens de um sparring na academia "Chute Boxe Diego Lima", que agradaram o ex-campeão do UFC.
Poatan comentou de forma descontraída, admitindo surpresa ao ver Horaguti em ação e aceitando as críticas feitas anteriormente. Além disso, o lutador pataxó analisou o desempenho do influenciador e sugeriu que ele aproveitasse melhor as oportunidades de ataque durante as trocas de golpes, destacando que Horaguti tentava se esquivar antes de estar na distância ideal, o que facilitava a leitura de seus movimentos pelo adversário.
— Eu não sabia que ele saía na porrada, não. Agora vou aceitar as críticas, que da hora, gostei! Só uma opinião… Tem que bater junto. Você quer pegar depois que ele termina a sequência e fica mais difícil, porque ele já sabe disso. Você está numa distância muito boa para bater junto! Também você está tentando sair do possível golpe dele antes de chegar na distância para sair do golpe, então ele está vendo e, assim, é mais difícil não tomar o golpe.
Enquanto isso, a carreira de Alex Poatan segue em destaque no UFC. Com o afastamento de Tom Aspinall, Ciryl Gane foi escalado para disputar o cinturão linear dos pesos-pesados contra Josh Hokit no UFC 294, marcado para 14 de novembro. Isso eleva a importância do confronto entre Poatan e Sergei Pavlovich, que definirá o próximo desafiante ao título da divisão até 120,2 kg.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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