Em entrevista ao podcast 'Submission Radio', o peso-leve Dan Hooker manifestou insatisfação com a forma como Charles do Bronx conduziu a luta que lhe rendeu o cinturão BMF no UFC 326, em março, em Las Vegas (Estados Unidos). Para Hooker, o estilo adotado pelo brasileiro comprometeu o significado do título criado para premiar o lutador mais "casca-grossa" do evento.

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O cinturão BMF foi idealizado para destacar o atleta mais durão e agressivo do UFC, valorizando combates intensos e trocação franca. No entanto, após Charles Oliveira conquistar o título ao derrotar Max Holloway, utilizando sua superioridade no grappling para controlar o adversário durante os cinco rounds, o conceito do cinturão passou a ser questionado por parte da comunidade do MMA.

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Dan Hooker, conhecido por seu estilo ofensivo e combativo, declarou que o cinturão perdeu seu valor com a forma pragmática como Charles do Bronx lutou.

— O cinturão é estúpido, para ser honesto. Foi legal por um tempo, e então ele (Charles do Bronx) meio que fez com que não fosse mais legal.

Dan Hooker comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução)

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A vitória de Charles foi incontestável nos pontos dos juízes, mas dividiu opiniões entre fãs e outros lutadores, como Alexander Volkanovski. Muitos defendem que as disputas pelo cinturão BMF deveriam privilegiar confrontos mais agressivos e dinâmicos em pé, mantendo o espírito original da premiação.

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O debate sobre o significado e o futuro do cinturão BMF segue aberto entre os atletas do UFC, enquanto Charles Oliveira mantém o título conquistado no UFC 326.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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