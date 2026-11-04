Josh Hokit surpreende ao torcer por Alex Poatan no UFC 335
Rival deseja que Poatan vença Pavlovich no UFC 335, mas o provoca: "estúpido"
Josh Hokit, escalado para enfrentar Ciryl Gane no UFC 334, declarou torcida pelo brasileiro Alex Poatan em sua luta contra Sergei Pavlovich no UFC 335, marcada para breve. Apesar do apoio no combate, o norte-americano fez provocações ao brasileiro, questionando sua inteligência.
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Hokit mantém uma rivalidade aberta com Alex Poatan, mas surpreendeu ao revelar que espera que o brasileiro não seja nocauteado por Sergei Pavlovich, seu próximo adversário no UFC 335. Em entrevista ao canal Full Send, Hokit afirmou que gostaria de enfrentar Poatan no octógono e demonstrou interesse em vê-lo sair vitorioso da luta contra Pavlovich, a quem chamou de parceiro de treino do brasileiro.
— Quero enfrentá-lo… Espero que ele não seja nocauteado como seu parceiro de treino de táxi pelo Pavlovich — declarou.
Rivalidade em alta
No entanto, o peso-pesado não poupou provocações ao falar de Poatan. Em tom irônico, Josh Hokit questionou a inteligência do brasileiro, chegando a compará-lo a um presidente de um país fictício governado por pessoas estúpidas.
— Se estúpido fosse um país, Alex seria o presidente — afirmou o lutador norte-americano, reforçando o tom debochado da rivalidade.
Apesar das provocações, a declaração de torcida de Hokit indica que ele acompanha de perto o desempenho de Alex Poatan e mantém interesse em um confronto futuro entre os dois no UFC.
O UFC 335, que terá a luta de Alex Poatan contra Sergei Pavlovich, está marcado para acontecer em breve, enquanto Josh Hokit se prepara para enfrentar Ciryl Gane no UFC 334.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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