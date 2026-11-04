Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Josh Hokit surpreende ao torcer por Alex Poatan no UFC 335

Rival deseja que Poatan vença Pavlovich no UFC 335, mas o provoca: "estúpido"

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 09:02
Favorite o Lance! no Google
Josh Hokit provoca Alex Poatan em coletiva do UFC Casa Branca
Josh Hokit e Alex Poatan tem historico de rivalidade acirrada (Foto: Reprodução/X)

Josh Hokit, escalado para enfrentar Ciryl Gane no UFC 334, declarou torcida pelo brasileiro Alex Poatan em sua luta contra Sergei Pavlovich no UFC 335, marcada para breve. Apesar do apoio no combate, o norte-americano fez provocações ao brasileiro, questionando sua inteligência.

➡️Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC

➡️De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno

➡️Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas

Hokit mantém uma rivalidade aberta com Alex Poatan, mas surpreendeu ao revelar que espera que o brasileiro não seja nocauteado por Sergei Pavlovich, seu próximo adversário no UFC 335. Em entrevista ao canal Full Send, Hokit afirmou que gostaria de enfrentar Poatan no octógono e demonstrou interesse em vê-lo sair vitorioso da luta contra Pavlovich, a quem chamou de parceiro de treino do brasileiro.

continua após a publicidade

— Quero enfrentá-lo… Espero que ele não seja nocauteado como seu parceiro de treino de táxi pelo Pavlovich — declarou.

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320
Alex Poatan busca o terceiro cinturão do UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Rivalidade em alta

No entanto, o peso-pesado não poupou provocações ao falar de Poatan. Em tom irônico, Josh Hokit questionou a inteligência do brasileiro, chegando a compará-lo a um presidente de um país fictício governado por pessoas estúpidas.

— Se estúpido fosse um país, Alex seria o presidente — afirmou o lutador norte-americano, reforçando o tom debochado da rivalidade.

Apesar das provocações, a declaração de torcida de Hokit indica que ele acompanha de perto o desempenho de Alex Poatan e mantém interesse em um confronto futuro entre os dois no UFC.

continua após a publicidade

O UFC 335, que terá a luta de Alex Poatan contra Sergei Pavlovich, está marcado para acontecer em breve, enquanto Josh Hokit se prepara para enfrentar Ciryl Gane no UFC 334.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Lutas

Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC

Há 10 horas
Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lutas

Lutador do UFC critica cinturão BMF de Charles do Bronx: 'Estúpido'

Há 14 horas
Ilia Topuria aparece treinando em postagem enigmática

Lutas

De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno

Há 20 horas
Renato Moicano e Tom Nolan se enfrentaram no UFC Vegas 123

Lutas

Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas

Há 22 horas
Renato Moicano recebe soco no rosto de Tom Nolan no UFC Vegas 123

Lutas

Como Anderson Silva, Moicano sofre com 'maldição' no UFC Vegas

Há 3 dias
Pôster do UFC Vegas 123, com Renato Moicano e Tom Nolan

Lutas

Moicano é nocauteado no UFC Vegas 123; veja resultados

Há 3 dias
Mais LANCE!
Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

De youtuber a lutador: o outro lado de Renato Moicano fora do UFC

Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)

Halloween volta ao UFC seis anos após despedida de Anderson Silva

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Treinador prevê volta de McGregor ao UFC: 'Coisas impossíveis'

Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Charles do Bronx aconselha Poatan no UFC 335: 'Nocautear fácil'

Renato Moicano venceu luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução)

Exclusivo: Moicano explica o que é ser 'porteiro' no UFC: 'Eles não respeitam ninguém'

O australiano Alexander Volkanovski (centro) comemora após derrotar o russo Movsar Evloev em luta válida pela categoria peso-pena masculina, durante o evento UFC Fight Night na Etihad Arena, em Abu Dhabi, na madrugada de 25 de outubro de 2026

Atual campeão dos penas, Volkanovski supera recorde de José Aldo no UFC

Andrei Arlovski comemora vitória no UFC

Ex-campeão do UFC conquista título mundial após superar câncer três vezes

Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

UFC: Alex Poatan elege brasileiro como seu lutador favorito

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Alex Poatan é ultrapassado por russo em ranking do UFC

Lutador do UFC King Green se envolve em acidente

Lutador do UFC sofre acidente de carro nos EUA; veja vídeo

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Adesanya questiona atitude de Alex Poatan no UFC: 'Eu não gosto disso'

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo

Max Holloway comemora vitória sobre Conor McGregor no UFC 329

Lenda do UFC afirma quem é o maior peso-pena da história