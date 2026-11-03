Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC

Carlos Prates vai disputar o cinturão interino dos meio-médios (até 77,1 kg) contra Michael Morales no UFC 336, no dia 30 de janeiro em Toronto (Canadá). Ao comentar sobre a luta, o paulista revelou que considera um compatriota seu um oponente mais perigoso que Morales na categoria.

Em entrevista ao canal do YouTube de Laerte Viana, Prates comentou sobre a possibilidade de enfrentar um brasileiro na divisão e destacou que seu parceiro de treino, conhecido como "Marretinha", seria um adversário mais complicado que Morales. Segundo ele, Marretinha possui um boxe superior e um jogo de chão melhor que Morales, o que o torna um lutador muito perigoso.

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— Marretinha é meu parceiro, para a gente lutar, só se for cinturão. Mas acho que ele seria uma luta mais difícil que o Morales. Ele é bom de boxe, melhor de chão que o Morales… esse moleque é bom pra c****.

Gabriel Marretinha em promoção pelo UFC (Foto: Reprodução/UFC)

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Aos 33 anos, Carlos Prates é um dos principais nomes da divisão dos meio-médios do UFC. Com um cartel profissional de 24 vitórias e sete derrotas, ele acumula 19 nocautes e três finalizações, o que reforça sua reputação como um striker de alto nível. Integrante da equipe Fighting Nerds, Prates vem embalado por triunfos sobre nomes como Jack Della Maddalena, Leon Edwards e Geoff Neal, consolidando-se como um forte candidato ao cinturão da categoria.

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O confronto contra Morales, marcado para o UFC 336, será uma disputa pelo cinturão interino dos meio-médios, categoria que tem atraído grande atenção pela qualidade dos atletas. Prates se prepara para o desafio com foco total, ciente da importância da luta para sua carreira.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.