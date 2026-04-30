Em fase especial no UFC, Charles do Bronx anuncia noivado

O romance tomou conta do UFC. Na última terça-feira (28), Charles do Bronx, atual detentor do cinturão BMF (lutador "mais durão"), anunciou pelas redes sociais o noivado com Vitória Brum. A publicação mostra fotos do pedido, realizado na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

➡️ Treinador veta retorno do ex-campeão Alexandre Pantoja ao UFC; entenda

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A surpresa aconteceu em uma casa com vista livre para a Serra Gaúcha e contou com decorações personalizadas, como compartilhado pelo casal. Do Bronx e Vitória são pais do Dominic, de 1 ano e meio, e, agora, dão mais um passo na relação. Na legenda, a noiva se declarou ao ex-campeão do UFC:

"Eu disse "sim"… e foi o sim mais certo da minha vida.

Sim para o amor, para a parceria, para os sonhos que agora são nossos.

Sim para dividir os dias bons e enfrentar qualquer desafio juntos.

Hoje começa um novo capítulo…

e ele tem o seu nome ao lado do meu. ❤️ Sr. Oliveira"

continua após a publicidade

O momento de Charles do Bronx no UFC

Charles "Do Bronx" Oliveira vive um momento de destaque na carreira enquanto aguarda a definição de seu próximo compromisso no UFC. Sem luta marcada,ele acompanha o cenário da divisão dos leves e projeta uma nova disputa de cinturão ainda em 2026.

O paulista chega embalado pela conquista do cinturão simbólico BMF, após vitória por decisão unânime sobre Max Holloway no UFC 326, realizado em março, em Las Vegas (EUA). Desde então, do Bronx cumpre um período de descanso ao lado da família, sem se afastar das movimentações da categoria.

continua após a publicidade

A expectativa do brasileiro está voltada para o confronto entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, programado para o dia 14 de junho, no evento UFC Casa Branca, em Washington (EUA). A luta colocará em jogo a unificação do título dos leves.

Charles do Bronx em pesagem do UFC 326 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

🥊 Aposte na vitória do seu lutador favorito no UFC!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.