Aos 36 anos, Charles do Bronx tem futuro no UFC definido

Para a felicidade dos fãs brasileiros, ainda será possível acompanhar Charles do Bronx em pelo menos oito lutas no UFC. O atual campeão BMF (lutador mais durão) renovou seu contrato com a organização após a conquista contra Max Holloway. A informação foi divulgada pelo treinador Diego Lima, da "Chute Boxe Diego Lima".

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Em entrevista à "Ag Fight", o comandante garantiu que a aposentadoria não está nos planos de Do Bronx pelos próximos quatro anos. A expectativa, então, é de que o peso-leve (até 70 Kg) faça entre dois e três duelos por temporada no UFC.

— Nós renovamos o contrato, renovamos por mais oito lutas. Então, nós temos lutas até os 40 anos de idade do Charles. Então, para aquelas pessoas que diziam que ele iria se aposentar, esperem mais (risos). Foi um contrato maravilhoso, maravilhoso. Não tenho um 'a' para falar. Foi uma negociação incrível — contou Diego.

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O momento de Charles do Bronx no UFC

Charles "Do Bronx" Oliveira vive um momento de destaque na carreira enquanto aguarda a definição de seu próximo compromisso no UFC. Sem luta marcada, ele acompanha o cenário da divisão dos leves e projeta uma nova disputa de cinturão ainda em 2026.

O paulista chega embalado pela conquista do cinturão simbólico BMF, após vitória por decisão unânime sobre Max Holloway no UFC 326, realizado em março, em Las Vegas (EUA). Desde então, do Bronx cumpre período de descanso ao lado da família, sem se afastar das movimentações da categoria.

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A atenção do brasileiro, então, está voltada para o confronto entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, programado para o dia 14 de junho, no UFC Casa Branca. A luta colocará em disputa o título dos leves entre o campeão linear e o interino.

Charles "Do Bronx" Oliveira golpeia Max Holloway durante a luta pelo cinturão BMF no T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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