Carlos Prates bate peso e confirma luta principal do UFC Perth; veja resultados
O evento está marcado para esse sábado (2), com disputas a partir das 5h (de Brasília)
A pesagem oficial do UFC Perth validou todos os confrontos programados para este sábado (2) na RAC Arena, na Austrália. O evento será encabeçado pelo brasileiro Carlos Prates, que, assim como o australiano Jack Della Maddalena, bateu o peso com maestria e confirmou a luta principal da noite. Além dele, o Brasil terá ainda Kevin Christian em ação.
Apenas um dos 26 atletas escalados não cumpriu com o compromisso da balança. Apesar disso, foi confirmado a realização dos 13 combates programados. Entre os lutadores, "The Nightmare" e Christian são os únicos a representarem o Brasil no evento.
Prates x Della Maddalena
Carlos Prates chega a Perth em alta, impulsionado por duas vitórias seguidas por nocaute sobre Geoff Neal e Leon Edwards. Em grande fase, o brasileiro soma seis triunfos na organização – todos pela via rápida – e levou bônus de Performance da Noite em cada uma dessas apresentações, consolidando-se como um dos nomes mais explosivos da divisão.
Do outro lado, Jack Della Maddalena tenta retomar o embalo após perder o cinturão para Islam Makhachev, em novembro de 2025. Antes do revés, o australiano acumulava oito vitórias consecutivas, com cinco delas por interrupção, passando por adversários de peso como Belal Muhammad e Gilbert "Durinho" Burns.
Brasileiros em ação
- Carlos Prates (77,1 Kg) enfrenta Jack Della Maddalena (77,1 Kg) no peso meio-médio;
- Kevin Christian (83,4 Kg) enfrenta Junior Tafa (93,2 Kg) no peso meio-pesado.
Veja os resultados completos da pesagem do UFC Perth
FICHA TÉCNICA
UFC Perth
📆 Data: 2 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir de 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: na na RAC Arena, em Perth, na Austrália
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77,1 Kg) x Carlos Prates (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,7 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott (57,1 Kg) x Steve Erceg (56,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki (66,2 Kg) x Ollie Schmid (66 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Gaziev (119,7 Kg) x Brando Pericic (120,2 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa (120,2 Kg) x Louie Sutherland (118,3 Kg)
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cam Rowston (83,4 Kg) x Robert Bryczek (84,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Junior Tafa (93,2 Kg) x Kevin Christian (83,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jacob Malkoun (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (86,1 Kg) *
Peso-galo (até 61,2 Kg): Colby Thicknesse (61,2 Kg) x Vince Morales (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ben Johnston (84,1 Kg) x Wes Schultz (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jonathan Micallef (77,1 Kg) x Themba Gorimbo (77,5 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Dom Mar Fan (70,5 Kg) x Kody Steele (70,7 Kg)
*Meerschaert pesou 1,8 Kg acima do limite permitido e terá 30% de sua bolsa repassada ao adversário
