Jon Jones desiste de luta contra Alex Poatan no UFC

O plano era que o histórico duelo entre Jon Jones e Alex Poatan acontecesse no UFC da Casa Branca, em junho deste ano. Sem aprovação de Dana White, o ex-campeão chegou ainda a pedir sua demissão da organização. Ainda assim, havia expectativa de que o confronto fosse marcado no futuro – cenário que não deve mais se concretizar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em vídeo publicado pelo portal "Red Corner MMA", Jon Jones descartou qualquer plano de retorno ao octógono, seja no presente ou no futuro. O norte-americano afirmou que pretende focar no lado empresarial da carreira e, por isso, deve manter sua aposentadoria do mundo das lutas.

— Minhas luvas estão penduradas, estou relaxando esses dias. Você terá agora "Jon Jones dos negócios", chega de "Jon Jones lutador" — disse Bones.

continua após a publicidade

Planos frustados e demissão do UFC

Em junho de 2025, Dana White anunciou oficialmente a aposentadoria de Jon Jones do UFC. Com isso, o então campeão deixou vago o cinturão dos pesos-pesados, que passou a ser ocupado por Tom Aspinall. Na ocasião, o inglês já era o campeão interino da categoria, posição que conquistou em meio aos problemas que mantinham "Bones" afastado do octógono.

Não demorou para que Jon Jones voltasse atrás em sua decisão após descobrir que haveria um evento na residência presidencial dos Estados Unidos. Depois de ser desafiado por Alex Pereira, Jones passou a promover a possível luta contra o brasileiro no histórico card do UFC Freedom — como foi nomeado o evento da Casa Branca. A aprovação da organização, no entanto, nunca chegou, o que desagradou o lutador.

continua após a publicidade

Em meio a trocas de farpas entre Dana e Jon, o ex-campeão decidiu pedir sua demissão do UFC ao afirmar que havia sido desrespeitado. Agora, parece que a trajetória de Bones dentro de um ringue ou octógono realmente chegou ao fim.

➡️ Desafiante a título de Poatan negocia com UFC de maneira inusitada

Jon Jones queria Alex Poatan no UFC Casa Branca (Foto: Jeff Bottari/UFC)

+Aposte quem leva o título de Poatan no UFC 327

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.