O duelo de campeões do Big Brother Brasil (BBB) promete muita ação na oitava edição do Fight Music Show 8. Embora ainda não tenha data confirmada, Davi Brito já começou a preparação para o combate ao lado do treinador Luiz Dórea. A nova adição no camp pode ser um bom trunfo para o influencer, mas não assustou Kleber Bambam.

Após Davi Brito anunciar a chega de Luiz ao time, Bambam foi às redes sociais para enviar um recado cheio de confiança para a dupla. Como destacado pelo primeiro campeão do BBB, o treinador conta com larga experiência no mundo das lutas e já trabalhou com estrelas do boxe, como Anderson Silva e Popó.

— Luiz Dórea, a lenda do boxe. Muito feliz em ver você treinando o Davi. Davi, você vai apanhar muito. Vou te deixar um recado aqui: seu menino vai sair de ambulância e balão de oxigênio. Infelizmente dessa vez o Davi Brito vai sair apagado e balão de oxigênio — disse Bambam, que completou:

— Luiz Dórea, adoro você, que é meu amigo também, mas dessa vez esse cara que você está treinando vai apanhar muito. Pode anotar o que estou falando.

Experiências no mundo das lutas dos campeões do BBB

As experiências de ambos no ringue não foram positivas. Bambam foi derrotado por Arcelino Popó na luta principal do Fight Show 4, em fevereiro de 2024. O ex-BBB foi nocauteado com apenas 36 segundos, após ter provocado várias vezes o tetracampeão mundial nos momentos prévios ao combate.

Já a luta de Davi Brito é mais recente, tendo ocorrido no Fight Music 5, em novembro do ano passado. O combate foi contra Sacha Bali, ator e campeão da 16ª edição do reality show "A Fazenda". Davi foi dominado no ringue e saiu derrotado após decisão unânime dos juízes.

Davi Brito e Sacha Bali na coletiva do FMS 7 (Foto: Reprodução/Instagram/Davi Brito)

Sobre o Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento brasileiro que une lutas de boxe e apresentações musicais em uma proposta única no país. Desde sua criação, o FMS atraiu holofotes por promover combates entre celebridades, ex-atletas e lutadores profissionais, sempre prezando por um equilíbrio entre o espetáculo e a segurança dos participantes. Para isso, o evento adota regras próprias, adaptadas às características de cada confronto.

