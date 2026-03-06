Charles "do Bronx" Oliveira chega ao UFC 326 em busca de um feito inédito na sua carreira: o cinturão BMF (lutador mais durão). Caso consiga uma vitória rápida, o brasileiro pode ampliar ainda mais uma lista de recordes que já o coloca entre os nomes mais históricos da organização. Mas, afinal, você sabe todos os recordes do peso-leve?

Na luta principal deste sábado (7), o duelo entre Do Bronx e Max Holloway promete alto nível técnico. De um lado, o maior finalizador da história do UFC; do outro, um striker experiente, conhecido pelo alto volume de golpes e dono do recorde de ataques significativos conectados na organização, com 3.907.

A trajetória de Charles no UFC é marcada por números expressivos. Ao longo de mais de uma década no octógono, o ex-campeão dos leves construiu marcas que refletem seu estilo agressivo e versátil, acumulando finalizações, bônus por performance e vitórias importantes contra alguns dos principais nomes da categoria.

Relembre os recordes de Charles do Bronx

Vitórias pela via rápida (nocaute/finalização): 21

Vitórias por finalização: 17

Bônus pós-luta: 21

Brasileiro com mais vitórias no UFC: 24

Charles do Bronx finalizou Clay Guida com uma guilhotina ainda no primeiro round (Foto: Getty Images)

Ficar na luta no chão ou seguir para a trocação?

A última vez que Charles entrou no octógono contra um grande boxeador, o resultado não saiu como esperado. Os erros, no entanto, serviram para que o brasileiro voltasse ainda mais forte e conquistasse uma vitória tranquila, três meses depois, no Rio de Janeiro. Dessa vez, a ideia é seguir com consciência o planejamento feito pela equipe.

Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área", Do Bronx demonstrou saber exatamente o que precisa fazer para derrotar Holloway. Diferente do esperado, aliás, a luta agarrada no chão foi descartada pelo peso-leve.

— Acho que o jeito de parar ele é ser eu, caçando o tempo inteiro, abafando, colando nele. Me movimentando, botando a mão, colocando os golpes em sequência. Todo mundo sabe que tenho poder de fogo nas mãos. Quando ele fica à vontade, vem forte, mas, quando você abafa ele o tempo inteiro, é outro jogo. E, quando falo abafar, não é ficar agarrando e botando para baixo — contou Charles.

— É não deixar ele à vontade para se soltar e lançar as sequências. Tenho que abafar ele. Acho que o cara que coloca grande volume se expõe um pouco. Quando parei na frente do Topuria, me expus um pouco. Então, acho que, da mesma forma que ele coloca muita sequência de golpes, está se expondo também, deixando brechas para você conectar alguma mão — concluiu.

Em agosto de 2015, Oliveira e Holloway ainda eram tratados como promessas da organização quando se enfrentaram na divisão peso-pena (até 65,7 kg). Na ocasião, com menos de um minuto de combate, o brasileiro sofreu uma lesão no pescoço, e o duelo foi encerrado com vitória de Holloway por nocaute técnico.

