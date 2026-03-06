Do Bronx revela apelidos favoritos antes de encarar Holloway no UFC 326; vídeo

Na véspera da luta contra o havaiano Max Holloway, neste sábado, na principal atração do UFC 326, em Las Vegas, Charles Do Bronx respondeu a um quiz do UFC nas redes sociais. Nele, o brasileiro, também conhecido como Charlinho, Campeão do Povo, entre outros apelidos, revela quais seus preferidos:

Confira o vídeo abaixo com as respostas:

Brasileiro prevê uma grande luta no UFC 326

O lutador brasileiro, na quinta-feira, elogiou Holloway:



- O Max é gigante. Um dos grandes nomes da história do esporte. Eu estou pronto, e será uma honra lutar contra ele. Na realidade, estou aqui para lutar. Posso nocautear, posso finalizar. Sou o problema da divisão. Vai ser uma grande luta.

Pelo menos na coletiva de imprensa, a troca de gentilezas foi recíproca. E o havaiano, que venceu o primeiro embate entre ambos, elogiou o brasileiro:

- Isso foi há muito tempo (a primeira luta). Ele mesmo falou que antes era um cara do jiu-jítsu, e hoje é um lutador completo de MMA. Aquilo já passou. O foco é no sábado à noite. O Charles é uma lenda. Muitas pessoas estão falando que vai ser um confronto de estilos, mas ele também é muito bom na trocação. O Oliveira é um verdadeiro BMF (cinturão simbólico, para premiar o mais durão, agressivo e popular do UFC).

O duelo entre Do Bronx e Max Holloway promete alto nível técnico. De um lado, o maior finalizador da história do UFC; do outro, um striker experiente, conhecido pelo alto volume de golpes e dono do recorde de ataques significativos conectados na organização, com 3.907.

A trajetória de Charles no UFC é marcada por números expressivos. Ao longo de mais de uma década no octógono, o ex-campeão dos leves construiu marcas que refletem seu estilo agressivo e versátil, acumulando finalizações, bônus por performance e vitórias importantes contra alguns dos principais nomes da categoria.