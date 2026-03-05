O Ultimate retorna com o UFC 323, terceiro evento numerado de 2026, neste sábado (7). Na luta principal, Max Holloway fará sua segunda defesa do cinturão BMF (lutador mais durão) contra Charles "do Bronx" Oliveira no peso-leve (até 70,3 Kg). Além do campeão, outros cinco brasileiros entram em ação entre o card principal e preliminar.

Na segundo luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de estrelas, desta vez no peso-médio (até 83,9 Kg). O brasileiro Caio Borralho enfrenta o holandês Reinier de Ridder, que busca voltar a coluna das vitórias. Ambos contam com apenas um derrota na organização.

Brasileiros em ação no UFC 326

Além de Do Bronx e Borralho nas lutas principais, o UFC 326 deste sábado terá outros quatro brasileiros, com direito a duelo verde-amarelo. Na porção preliminar do card, os fãs do Brasil poderão acompanhar a estreia de Rafael Tobias.

Rafael busca confirmar a boa fase e aumentar a sequência de seis vitórias consecutivas – conquistadas em diferentes organizações, incluindo o Fight Music Show e o Dana White's Contender Series. O desafio da vez será contra o cazaquistanês Diyar Nurgozhay pelo peso meio-pesado (até 92,9 Kg).

Na mesma categoria, Rodolfo Bellato ficará responsável por abrir as atividades da noite. O brasileiro encara o norte-americano Luke Fernandez, que está invicto e também fará sua estreia no evento.

Mais tarde na noite, os brasileiros Gregory "Robocop" Rodrigues e Brunno "Hulk" Ferreira se enfrentram na primeira luta do card principal. Ambos os lutadores vêm de vitória e procuram se confirmar na divisão peso-médio.

O UFC 326 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via Paramount+, o serviço de streaming do UFC. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o evento completo no Lance!.

Do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )

FICHA TÉCNICA

UFC 326

📆 Data: 7 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 23 horas no Paramount+

Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway x Charles Oliveira - pelo cinturão BMF

Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho x Reinier de Ridder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font x Raul Rosas Jr.

Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober x Michael Johnson

Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Card Preliminar - 19 horas no Paramount+

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Xiao Long

Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Cody Brundage

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios x Alberto Montes

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji x Jesus Aguilar

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez x Rodolfo Bellato