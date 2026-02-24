Holloway mostra preparação para enfrentar Charles do Bronx no UFC 326

A tão esperada revanche entre Charles do Bronx e Max Holloway se aproxima. A pouco mais de uma semana do duelo pelo cinturão "BMF" de lutador "mais durão", o havaiano mostrou, em vídeo publicado nas redes sociais, parte de sua preparação para encarar o brasileiro. O UFC 326 está marcado para o dia 7 de março, em Las Vegas.

continua após a publicidade

➡️UFC anuncia luta de Moicano antes de brasileiro assinar contrato

➡️Algoz de Alexandre Pantoja no UFC volta ao octógono em abril

No vídeo, o lutador mostra uma sequência intensa de treinamentos de força e resistência, além de testar alguns golpes. No início do ano, Holloway afirmou que buscaria finalizar do Bronx na luta, já que esse seria o modo "mais durão" de garantir o cinturão. O brasileiro é tido como o maior finalizador da história do UFC.

A revanche entre Charles do Bronx e Max Holloway acontece pouco mais de dez anos após o primeiro confronto no octógono. Em agosto de 2015, no Canadá, os dois se enfrentaram pelo cinturão peso-pena, e Holloway venceu por nocaute técnico em menos de dois minutos. A luta foi interrompida quando o brasileiro sentiu uma lesão no pescoço. O combate não concluído deixou um gostinho de "quero mais" e muita expectativa em torno da luta.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória de Charles do Bronx

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Charles Do Bronx busca cinturão BMF no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

Do Bronx promete 'trocação franca' contra Holloway

Se por um lado Holloway mostrou uma preparação intensa, Charles do Bronx também promete um combate de alto nível. Recentemente, um vídeo foi postado no perfil de um colega de treinos de Charles em que o ex-campeão aparecia ''treinando'' a sequência final de Holloway e a mídia viralizou no meio do MMA, com fãs indo à loucura com a possibilidade de dois dos melhores lutadores do mundo chegarem à troca de golpes sem defesa no fim da luta.

continua após a publicidade

— Vou ser bastante honesto, muita gente achou que era trash talk ou uma piada, mas não era. Eu sou um lutador de MMA, um lutador completo. Se está na hora da trocação, vou trocar. Se for para colocar a luta para baixo, eu vou botar para baixo. A luta começa em pé, e eu confio no meu boxe e no meu muay thai. Se ele me chamar para ''cair para dentro'', eu vou ficar na frente dele. Vamos ver quem tem mais poder de fogo. Estou pronto - disse, na ocasião, ao site MMA Junkie.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas