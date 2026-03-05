Caio Borralho promete vitória ao lado de Do Bronx no UFC 326

Os holofotes estão sobre Charles do Bronx para o UFC 326 deste sábado (7). Apesar disso, o Brasil conta com outro nome de peso entre as principais duelos da noite: o brasileiro Caio Borralho. Em meio aos preparativos finais, o peso-médio (até 83,9 Kg) garantiu estar confiante para enfrentar o holandês Reinier de Ridder.

A tensão pré-luta não parece ter chegado a Caio, e apenas a confiança se manteve firme. Durante entrevista ao UFC, o lutador se mostrou preparado para jogar no território do adversário: a luta agarrada. Ainda assim, a estratégia segue sendo em vencer na trocação pela via rápida.

— Estou com a expectativa alta para essa luta. Meu plano é nocautear o De Ridder. Esse é o jeito mais inteligente de vencer. Ele vai propor o grappling, buscar as quedas, jogar onde é mais confortável. Meu objetivo é defender essas investidas. E não se trata apenas de neutralizar. Se for para o chão, eu vou atacar. Tenho um grappling tão bom quanto o dele — disse o brasileiro.

O objetivo, no entanto, não será tão simples quanto parece. Embora venha de derrota contra Brendan Allen, De Ridder é um dos grandes nomes da atualidade no grappling. No MMA, foram 14 finalizações concluídas em 21 vitórias conquistadas.

A vitória pode ser a oportunidade que Caio precisa para se firmar entre os próximos desafiantes ao cinturão dos médios. Com apenas um revés no UFC, o brasileiro também vê em Reinier sua chance para convencer a organização de que está pronta para o título. Ele é o sétimo colocado do ranking de sua divisão.

— Estou esperando o melhor De Ridder da carreira. É exatamente desse tipo de adversário que eu preciso para mostrar que ainda estou na corrida pelo cinturão. Vamos propor uma luta de ritmo intenso. Quando ele chega a um teto de batimento cardíaco, é difícil normalizar. Ele fica exausto, e a frustração aparece quando as coisas não saem como planejado.

Essa condição do holandês, destaca por Borralho, foi um dos problemas enfrentados durante a luta contra Allen no main event do UFC Vancouver. Na ocasião, De Ridder não conseguiu seguir o ritmo aplicado pelo rival e precisou desistir do duelo entre os rounds 4 e 5.

Caio Borralho comemora nocaute contra Paul Craig no UFC 301 (Foto: Leandro Bernardes/PxImages/GazetaPress)

