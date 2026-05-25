Conor McGregor fala sobre volta ao UFC pela primeira vez

Foi preciso esperar cinco anos para que os fãs vissem Conor McGregor novamente em ação no UFC. Em maio, a organização de Dana White confirmou oficialmente que o irlandês voltaria a lutar contra o havaiano Max Holloway na luta principal do UFC 329. Animado, o ex-campeão declarou que está satisfeito com a revanche marcada pelo Ultimate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— É como música para meus ouvidos. Rob, eu estive longe por muito tempo; foram cinco anos. Meu corpo está fresco, minha mente está limpa. Estou pronto para voltar. Tenho um ótimo oponente. Tenho um ótimo negócio com a UFC. Estou muito feliz. Eles me honraram. Finalmente, eu posso dizer — disse Mcgregor.

McGregor e Holloway voltam a se enfrentar depois de 13 anos e, dessa vez, o duelo será pelos meio-médios (até 77,1 kg). No primeiro embate entre os oponentes, foi "The Notorious" quem levou a melhor sobre o havaiano por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg). Apesar da vitória no último encontro, o irlandês fez questão de exaltar o rival.

continua após a publicidade

— E o oponente é um cara que eu já peguei antes, o Max Holloway. Ele é um lutador estabelecido, um lutador cheio de conquistas, um ex-campeão mundial do UFC. Então, é um oponente de qualidade — completou, em ação da "Mac Energy", sua marca de energético.

➡️ Além de Alex Poatan, Brasil tem mais dois lutadores no UFC Casa Branca

A volta de McGregor ao UFC

Afastado da categoria desde 2021, McGregor terá pela frente o adversário derrotado por Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano. O irlandês de 37 anos subiu em um octógono pela última vez em julho de 2021, quando perdeu para o americano Dustin Poirier e quebrou a perna no mesmo dia.

continua após a publicidade

Vale lembrar também que essa não é a primeira vez que a volta de McGregor é anunciada. Em 2024, o lutador deveria ter enfrentado Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas machucou o dedinho do pé esquerdo a 16 dias do evento e cancelou o compromisso.

McGregor e Chandler já quase se enfrentaram no UFC (Foto: Reprodução Instagram The Ultimate Fighter)

+Aposte na vitória de Conor McGregor no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.