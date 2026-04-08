Conheça os brasileiros no UFC 327
O evento contará com representantes de nove países: Tchéquia, Nova Zelândia, Rússia, Brasil, Estados Unidos, Jamaica, Polônia, Argentina e México
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil terá quatro representantes no UFC 327, que acontece neste sábado (11), nos Estados Unidos: Paulo Borrachinha, Johnny Walker, Patrício Pitbull e Vicente Luque. As lutas serão transmitidas pela Paramount + a partir das 17h30 (de Brasília), com o início do card preliminar às 18h30 e card principal às 22h.
Paulo Borrachinha
Paulo Borrachinha vai encarar Azamat Murzakanov, na luta co-principal do evento. O mineiro possui sete vitórias no Octógono, com quatro delas pela via rápida.
Nome: Paulo Costa
Apelido: Borrachinha
Cartel: 15-4
Idade: 34 anos
Natural de: Belo Horizonte, MG
Altura: 1,85 m
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: 14ª colocação (peso-médio)
Johnny Walker
Johnny Walker está entre os destaque do UFC brasileiro nos últimos tempos. O carioca tem oito triunfos na organização – sete deles pela via rápida –, e vai encarar Dominick Reyes no sábado (11).
Nome: Johnny Walker
Cartel: 22-9, 1 NC
Idade: 34 anos
Natural de: Belford Roxo, RJ
Altura: 1,98 m
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: 12ª colocação
Patrício Pitbull
Patricio Pitbull conquistou sua primeira vitória no Ultimate em julho de 2025 e luta contra o norte-americano Aaron Pico no UFC 327.
Nome: Patricio Freire
Apelido: Pitbull
Cartel: 37-8
Idade: 38 anos
Natural de: Mossoró, RN
Altura: 1,67 m
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: 13ª colocação
Vicente Luque
Vincente subiu para a divisão peso-médio em 2026. Com 16 vitórias no Octógono - 14 delas por via rápida - o brasileiro faz sua estreia na nova categoria diante de Kelvin Gastelum.
Nome: Vicente Luque
Apelido: Assassino Silencioso
Cartel: 23-12-1
Idade: 34 anos
Natural de: Westwood, EUA
Altura: 1,80 m
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias