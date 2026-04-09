Adversário de Borrachinha, russo é 'abraçado' por fãs do Brasil antes de UFC 327
Brasileiro enfrenta Azamat Murzakanov na luta co-principal deste sábado (11)
Paulo Borrachinha volta à ação no UFC 327 para enfrentar um novo desafio em sua carreira: a subida para os meio-pesados (até 92,9 Kg). Para isso, terá pela frente o russo Azamat Murzakanov, que está invicto no MMA. Curiosamente, a torcida no Brasil não escolheu apoiar o brasileiro no duelo deste sábado (11).
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
A decisão dos fãs surge como resposta para algumas das polêmicas de Borrachinha, principalmente nas redes sociais. Embora lute sob as cores verde e amarela, em uma de suas declarações virtuais mais recentes, o lutador chegou a se referir ao país seu natal como "Bostil" – o que não agradou o torcedores do Brasil.
Ciente da relação estremecida entre o lutador e os brasileiros, Murzakanov aproveitou o X (antigo Twitter) para interagir com o público do rival. O russo definiu, então, uma meta de seguidores para que entrasse na arena com a bandeira brasileira para o duelo no UFC 327. Não demorou para o lutador receber uma chuva de mensagens de apoio. Veja abaixo alguns exemplos:
Tradução: "Você terá uma estátua no Brasil se nocautear Costa" e "Comece a construir".
Além de Borrachinha na luta co-principal, o UFC 327 deste sábado terá outros três brasileiros entre os cards principal e preliminar. Johnny Walker, Patrício Pitbull e Vicente Luque enfrentam os norte-americanos Dominick Reyes, Aaron Pico e Kelvin Gasletum, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
UFC 327
📆 Data: 11 de abril de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: em Miami (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka x Carlos Ulberg
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Azamat Murzakanov x Paulo Borrachinha
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Curtis Blaydes x Josh Hokit
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dominick Reyes x Johnny Walker
Peso-pena (até 65,7 Kg): Cub Swanson x Nate Landwehr
Card Preliminar - 18h30
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Aaron Pico
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Randy Brown
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot x Esteban Ribovics
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tatiana Suarez x Loopy Godinez
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x MarQuel Mederos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kelvin Gastelum x Vicente Luque
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Francisco Prado
🥊Aposte quem leva a melhor no UFC 327: Borrachinha ou Murzakanov
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
