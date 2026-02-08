Brasil tem 'noite de horrores' e perde seis lutas no UFC Vegas
MMA brasileiro sofre com seis derrotas e só uma vitória no UFC Vegas
- Matéria
- Mais Notícias
O MMA brasileiro teve uma noite de horrores no UFC Vegas deste sábado, 7 de fevereiro. Com sete brazucas em ação, foram seis derrotas. E a única brasileira que venceu, Ketlen Souza, superou sua compatriota, Bruna Brasil. Na luta principal, Vinicius LokDog foi finalizado no segundo assalto por Mario Bautista, encerrando um evento muito ruim para o Brasil.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
LokDog, que foi o 78o brasileiro a fazer uma luta principal de um evento do UFC, começou bem a luta, acertando bons golpes e mantendo a distância de Bautista, cujo plano de jogo era claro: encurtar a distância, clinchar e colocar o duelo para baixo afim de desenvolver seu jogo de chão.
O brasileiro, por sua vez, tinha uma superioridade muito clara na sua trocação. Por isso, a decisão de tentar quedar o norte-americano foi tida até pelos comentaristas do UFC Brasil como errada por parte de Vinicius. No meio do primeiro assalto, LokDog tentou quedar Bautista, que inverteu a posição, caiu por cima e dominou o restante do round.
No intervalo, o peso galo brasileiro parecia cansado e indicou uma lesão no braço para os seus segundos. Porém, mostrando valentia, LokDog foi para a briga mesmo com o problema. No entanto, acabou sendo presa fácil para o norte-americano, que começou a ter vantagem também na trocação.
Após um clinch iniciado por Bautista, Vinicius surpreendeu e conseguiu uma queda. Mario rapidamente raspou, caiu por cima e começou a avançar, chegando na posição de crucifixo. Ao fazer força para sair, o brasileiro deixou as costas expostas e, versado no jiu-jitsu, o norte-americano conseguiu logo encaixar o mata-leão que fechou uma noite horrível para o MMA brasileiro.
Malhadinho decepciona no retorno ao UFC
O peso pesado Jailton Malhadinho conquistou um novo contrato após aceitar a luta com Rizvan Kuniev há algumas semanas, e prometeu melhorias de sua última luta. Porém, o brasileiro pareceu fora de forma por conta do curto tempo de treinamento e acabou decepcionando novamente.
Ao longo dos três rounds, Malhadinho pareceu hesitante e lento, e não conseguiu levar o russo para baixo, como gosta de fazer com seus adversários. Jailton também demorou para acreditar no próprio boxe e aceitou o chato jogo de grade praticado por Kuniev.
No último assalto, o brasileiro foi mais ofensivo, usando seu boxe baiano de qualidade, mas continuou aceitando bastante o clinch do adversário, com o árbitro separando os dois a todo momento. No fim das contas, Kuniev teve seu braço levantado e conquistou sua primeira vitória no UFC. Malhadinho amargou, pela primeira vez em sua carreira, duas derrotas seguidas. Atual sexto colocado dos pesados, ele deve perder algumas posições na próxima atualização do ranking.
No card principal, Jean Matsumoto teve boa atuação, mas acabou perdendo no detalhe para Farid Basharat. Já nas preliminares, Priscila Cachoeira e Eduarda Moura foram derrotadas por Klaudia Sygula e Wang Cong, respectivamente. Na única vitória brasileira da noite, Ketlen ''Esquentadinha'' Souza venceu Bruna Brasil na decisão unânime dos jurados laterais.
FICHA TÉCNICA
UFC VEGAS
📆 Data: 7 de fevereiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 22 horas
Peso galo: Mario Bautista x Vinicius ''LokDog'' Oliveira
Peso mosca: Kyoji Horiguchi venceu Amir Albazi por decisão unânime
Peso pesado : Rizvan Kuniev venceu Jailton Malhadinho por decisão unânime
Peso médio: Michal Oleksiejczuk venceu Marc-André Barriault por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat venceu Jean Matsumoto por decisão dividida
Peso meio-pesado: Dustin Jacoby venceu Julius Walker por nocaute técnico no Round 2
Card Preliminar - 19 horas
Peso meio-médio: Daniil Donchenko venceu Alex Morono por decisão unânime
Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov venceu Niko Price por nocaute no Round 1
Peso palha: Ketlen Souza venceu Bruna Brasil por decisão unânime
Peso galo: Javid Basharat venceu Gianni Vaszquez por decisão unânime
Peso mosca: Wang Cong venceu Eduarda Moura por decisão unânime
Peso galo: Jakub Wiklacz venceu Muin Gafurov por finalização (guilhotina) no Round 3
Peso galo: Klaudia Sygula venceu Priscila Cachoeira por decisão unânime
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias